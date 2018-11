NBP powiększa zasoby złota

Wartość złota w oficjalnych aktywach rezerwowych NBP wzrosła w paździeniku o prawie 600 mln USD – wynika z opublikowanych przez bank centralny danych o aktywach rezerwowych za ten okres.

Jak podaje NBP, na koniec października oficjalne aktywa rezerwowe Polski wynosiły 98,3 mld EUR i były o 1,2 mld EUR wyższe niż na koniec września, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 111,4 mld USD, co oznacza że obniżyły się w stosunku do września o 1,5 mld USD.

W tym, jak podaje bank centralny, wartość złota w aktywach wzrosła w październiku o 597,1 mln USD (ok. 3 mld PLN) do 5.036,0 mln USD w porównaniu do 4.438,9 mln USD we wrześniu. Z danych NBP wynika, że wspomniana wartość złota w oficjalnych aktywach rezerwowych rośnie od sierpnia tego roku. Wartość złota w aktywach rezerwowych NBP wzrosła we wrześniu o 81,4 mln USD. Wartość złota wynosiła 4.438,9 mln USD i w porównaniu do sierpnia wzrosła o 81,4 mln USD (z 4.357,5 mln USD). Czytaj także: Prezes NBP lubi złoto

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.