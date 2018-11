150 firm na Polsko-Emirackim Forum Biznesowym

Około 150 firm z branż: IT, spożywczej, meblarskiej, medycznej czy jachtowej będzie uczestniczyć w czwartkowym Polsko-Emirackim Forum Biznesowym w Warszawie.

Forum otrzymało Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

W setną rocznicę niepodległości Polski oraz ważną dla Emiratczyków setną rocznicę urodzin szejka Zayeda, założyciela ZEA, chcemy pokazać szerokie możliwości współpracy gospodarczej i potencjał, z którym Polska jedzie na Wystawę Światową w Dubaju - powiedział Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która jest współorganizatorem wydarzenia.

Jak podkreślił, polscy przedsiębiorcy są w awangardzie producentów technologii przyszłości, które będą motywem przewodnim Expo 2020 w Dubaju.

W wydarzeniu, które odbywa się w Warszawie, uczestniczy ok. 150 rodzimych i emirackich przedsiębiorców, z takich „perspektywicznych branż”, jak IT, spożywcza, meblarska, medyczna, jachtowa czy chemiczna - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Dodano, że do Warszawy przyjechali również przedstawiciele rządu ZEA - minister rozwoju infrastruktury Abdallah Belhaif Al Nuaiami oraz minister bezpieczeństwa żywnościowego Mariam Al Muhairi.

W ramach Forum odbędą się sesje dyskusyjne dotyczące współpracy w najbardziej perspektywicznych branżach: zrównoważony rozwój, elektromobilność i smart-cities, a także spożywczej.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to druga największa gospodarka na Bliskim Wschodzie i, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, główny partner handlowy Polski w regionie.

Według GUS w ubiegłym roku Polska wyeksportowała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich towary o wartości 550 mln dol., a kupiła za blisko 200 mln dol. Na Półwysep Arabski najwięcej sprzedaliśmy produktów spożywczych, mebli, a także kosmetyków i środków czystości. Z kolei z Emiratów sprowadziliśmy przede wszystkim aluminium i sprzęt telekomunikacyjny, głównie smartfony.

Jeśli chodzi o niehandlowy wymiar ekspansji, to kilka polskich firm, najczęściej liderów branż, dokonało w ZEA akwizycji lub otworzyło tam biuro - podkreśliła PAIH. Chodzi m.in. o Comarch (w strefie Dubai Internet City), Grupę Nowy Styl, Sunreef Yachts i producenta sprzętu medycznego Balton.

Szef PAIH zaznaczył, że choć o wzroście gospodarczym ZEA wciąż decyduje sektor naftowy, kraj postawił na rozwój innowacji.

Cztery lata temu Emiraty wprowadziły w życie Strategię Innowacji Narodowej. W związku z tym szansą dla Polski jest ekspansja w takich obszarach jak energia odnawialna, transport, edukacja, opieka zdrowotna, w tym telemedycyna, gospodarka wodna oraz eksploracja kosmosu - ocenił.

Dodał, że jako organizator Expo 2020, Dubaj mocno akcentuje zwrot w kierunku technologii przyszłości i dlatego zrównoważony rozwój i mobilność stały się jednymi z tematów przewodnich wystawy.

Przypomniał, że od przyszłego roku nasi przedsiębiorcy będą mogli „przygotować grunt” pod Expo i wejść na rynek ZEA.

19 listopada ruszy nabór do grantowego programu PAIH - Polskie Mosty Technologiczne. Tym razem do konkursu zapraszamy innowacyjne MŚP planujące ekspansję do ZEA i Kenii - zaznaczył.

Dodał, że każda zakwalifikowana firma otrzyma wsparcie „w formule de minimis o wartości 200 tys. zł”.

Współorganizatorami wydarzenia jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

