Umowa z Cheniere na dostawy LNG na 24 lata

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało w czwartek wiążącą umowę długoterminową na zakup gazu ziemnego LNG z firmą Cheniere Marketing International - poinformował PGNiG w komunikacie. Dodano, że umowa została zawarta na 24 lata.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2018 r. zawarto, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, wiążącą umowę długoterminową sprzedaży / zakupu skroplonego gazu ziemnego z firmą Cheniere Marketing International, LLP - czytamy w komunikacie spółki.

Jak dodano, umowa z Cheniere na dostawy do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu została zawarta na 24 lata. Dostawy LNG będą w ilości: w latach 2019 - 2022 ok. 0,73 mld m sześc. gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie; w latach 2023 - 2042 ok. 39 mld m sześc. gazu po regazyfikacji, łącznie w całym okresie, tj. ok. 1,95 mld m sześc. gazu po regazyfikacji rocznie.

Dostawy będą realizowane w formule Delivery Ex-Ship.

Jak napisano, „w ocenie zarządu PGNiG, warunki umowy z Cheniere, w tym konkurencyjna cena, są satysfakcjonujące w kontekście realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych”.

Podstawowymi terminalami załadunkowymi dla dostaw od Cheniere będą terminale skraplające Sabine Pass w Luizjanie oraz Corpus Christi w Teksasie, USA.

(PAP)