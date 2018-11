Energa podwoiła zysk

Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 122 mln zł wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła w III kwartale 426 mln zł i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami spółki. Wynik był niższy o 15 proc. rdr.

Spadek poziomu EBITDA odnotowano we wszystkich trzech głównych liniach biznesowych.

EBITDA segmentu Dystrybucji w III kwartale tego roku wyniosła 374 mln zł, segmentu Wytwarzania wyniosła 66 mln zł, a segmentu Sprzedaży minus 7 mln zł. Rok temu, w trzecim kwartale 2017 roku, było to odpowiednio: 414 mln zł (Dystrybucja), 90 mln zł zł (Wytwarzanie) i 13 mln zł (Sprzedaż).

Największy spadek EBITDA tj. o 40 mln zł do poziomu 374 mln zł, zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja, co było przede wszystkim efektem wzrostu kosztów OPEX (m. in. wzrost kosztów służebności przesyłu oraz świadczeń dla pracowników). Pogorszenie EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wynikało z utrzymujących się wysokich cen energii elektrycznej na rynku. Ponadto nastąpiło obniżenie EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie, głównie w wyniku wzrostu kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, spowodowanego wzrostem cen rynkowych uprawnień do emisji oraz przyznaniem dla Linii mniejszej puli darmowych uprawnień do produkcji na rok 2018 - napisano w sprawozdaniu zarządu.