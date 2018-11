KE po raz kolejny podnosi prognozy wzrostu polskiego PKB

Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z lipca br. do 4,8 proc. i utrzymała prognozę na 2019 r. na poziomie 3,7 proc. (wobec 4,8 proc. odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w jesiennej prognozie. Prognoza na 2020 r. to wzrost w wysokości 3,3 proc..

Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w Polsce osiągnie 4,8 proc. w 2018 r., tak samo, jak w 2017 r. Podobnie jak w 2017 r., konsumpcja prywatna będzie główną siłą napędową wzrostu, dzięki korzystnym warunkom na rynku pracy oraz wysokiemu poziomowi zaufania konsumentów. Pozytywny wpływ prognozowany jest ze strony inwestycji, w których rośnie stopień wykorzystania funduszy unijnych i prowadzi do wzrostu inwestycji publicznych - czytamy w raporcie.

Komisja spodziewa się spowolnienia inflacji HICP do 1,2 proc. w 2018 r. (wobec 1,6 proc. w ub.r.) oraz jej przyspieszenia do 2,6 proc. w 2019 r. i do 2,7 proc. w 2020 r.

Inflacja pozostanie ograniczona w ostatnim kwartale 2018 r., ze względu na efekty bazy, ale powinna stopniowo przyspieszać w 2019 i 2020 r. Szybszy wzrost płac będzie głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rosnące ceny, szczególnie w sektorze usług. Także wyższe ceny energii elektrycznej wpłyną na inflację, zarówno bezpośrednio poprzez rachunki za prąd opłacane przez gospodarstwa domowe, jak i pośrednio - poprzez ceny energochłonnych [w produkcji] dóbr konsumpcyjnych. Z kolei, silna konkurencja rynkowa w zakresie towarów i usług konsumpcyjnych, rosnąca rola e-handlu oraz zakładana ścieżka globalnych cen ropy to - według prognoz - czynniki ograniczające wzrost inflacji - czytamy dalej.

W lipcu KE podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,6 proc. Czytaj także: KE ponownie podniosła prognozę wzrostu PKB Polski

Na podst. ISBnews