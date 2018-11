Nowoczesna: 500+ ma zależeć od szczepień dzieci

Proponujemy, aby wypłata świadczeń w ramach 500 plus, była uzależniona od spełnienia obowiązku szczepień - powiedziała w czwartek przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Gasiuk-Pihowicz w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie podkreśliła, że obowiązek szczepień w Polsce, powinien być zdecydowanie egzekwowany, ponieważ - jak zauważyła - chodzi o zdrowie i życie dzieci, ale także o bezpieczeństwo osób z obniżoną odpornością. „Aby dodatkowo zmobilizować rodziców do szczepienia dzieci, proponujemy bardzo konkretne rozwiązania - proponujemy, aby wypłata 500 plus, była uzależniona od spełnienia obowiązku szczepień” - powiedziała posłanka Nowoczesnej.

„Osoby, które nie będą szczepić swoich dzieci z innych powodów niż powody medyczne, stracą prawo do pobierania zasiłku 500 plus” - mówiła Gasiuk-Pihowicz. „Jesteśmy przekonani, że jest to rozwiązanie, które będzie dodatkowo mobilizować rodziców do szczepienia dzieci. Niektórzy powiedzą, że jest to dosyć twarde, bezpardonowe rozwiązanie, ale w obliczu grożącego nam kryzysu dotyczącego szczepienia dzieci, w obliczu grożącego nam kryzysu epidemii, warto mobilizować rodziców różnymi metodami do tego, żeby szczepili swoje dzieci” - dodała.

Jak podkreśliła Gasiuk-Pihowicz, podobne rozwiązanie jest znane we Francji czy Australii.

„Nowoczesna popiera także obywatelski projekt ustawy, które warunkuje przyjęcie dziecka do publicznego żłobka, przedszkola od wyszczepienia dziecka na wszystkie szczepienia obowiązkowe” - powiedziała posłanka Nowoczesnej.

PAP/ as/