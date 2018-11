W Katowicach większość Mieszkań plus na własność

W ramach katowickiego Mieszkania plus zebraliśmy już blisko 500 ankiet, dotyczących preferowanych umów najmu - poinformowała rzecznik prasowa BGK Nieruchomości Ewa Syta. Dodała, że większość chętnych chciałaby stopniowo dochodzić do własności lokalu.

Na podstawie zebranych do tej pory ankiet stwierdziliśmy, że 81 proc. chętnych chciałaby stopniowo dochodzić do własności lokalu - powiedziała Ewa Syta.

Podkreśliła, że „najbardziej popularnym typem mieszkania są 3-pokojowe - takim lokalem zainteresowanych jest 40 proc. ankietowanych”.

Jak informuje BGKN, „za 3-pokojowe mieszkanie z dojściem do własności o powierzchni 60 m kw. najemcy, czyli rodzina z trójką dzieci, zapłaci ok. 1 tys. 600 zł miesięcznie”.

Inwestycja będzie objęta programem dopłat do czynszów Mieszkanie na Start. W Katowicach dla tego typu mieszkania dopłata to ok. 400 zł, a wtedy czynsz wyniesie 1 tys. 200 zł - dodano. Finalnie czynsz rodziny z trójką dzieci może wynieść 200 zł - zauważa wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak. Wynajmujący, czyli rodzina z trójką dzieci otrzymuje od państwa świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Taka pomoc przysługuje im na dwójkę dzieci. Po uwzględnieniu tych świadczeń czynsz zmaleje do 200 zł. Zatem można powiedzieć, że rodzina uzyska wsparcie o wartości 75 proc. czynszu - podał Stasiak, cytowany w komunikacie.

Jak wyliczył BGKN, „bez dopłat oraz bez świadczenia Rodzina 500 plus 60-metrowe mieszkanie po 30 latach będzie w sumie kosztować 570 tys. zł”.

Przy założeniu, że dopłaty będą wypłacane przez 15 lat, można powiedzieć, że pomoc od państwa wyniesie 70,6 tys. zł - dodano.

BGKN podał, że „osiedle w Katowicach położone jest w spokojnej okolicy, poza centrum miasta, w sąsiedztwie zabytkowej dzielnicy Katowic Nikiszowiec, przy ul. Górniczego”.

Projekt zakłada powstanie zabudowy o tradycyjnej formie kwartałowej z obszernymi, obsadzonymi zielenią wewnętrznymi dziedzińcami - podano. Inwestycja w Katowicach to 513 komfortowych i funkcjonalnych mieszkań, usytuowanych w budynkach segmentowych o ceglanym kolorze elewacji, która doskonale oddaje charakter Nikiszowca. Na osiedlu znajdują się budynki od 4 do 7 kondygnacji, których wysokość uzależniona jest od naturalnego ukształtowania terenu. Na osiedlu przewidziano 572 miejsca postojowe dla samochodów - podał BGKN.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r., wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości (niedługo PFR Nieruchomości). Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. To 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach Mieszkania plus jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie.

Na podst. PAP