Polska liderem cyberbezpieczeństwa w regionie

Patrzymy na Polskę jak na lidera w regionie w zakresie cyberbezpieczeństwa; praca, którą wykonuje Polska i USA, będzie prowadzić do bezpieczeństwa UE - podkreślił sekretarz ds. energii USA Rick Perry na briefingu po zakończeniu amerykańskiego szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W czwartek zakończyło się szkolenie CyberStrike, PolEx i Grid NetWars - pierwsze w Europie ćwiczenia z cyberobrony przeznaczone dla specjalistów z sektora energetycznego, prowadzone przez amerykańskich ekspertów, organizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Perry podkreślał, że nie można osiągnąć bezpieczeństwa narodowego i w zakresie energetyki bez cyberbezpieczeństwa. Ocenił, że w zakresie cyberbezpieczeństwa coraz większą rolę będzie odgrywał sektor prywatny.

Wszystko ułożyło się dobrze dla USA i dla Polski w kwestii cyberbezpieczeństwa (…). Praca, którą razem wykonujemy będzie prowadziła również do poprawy bezpieczeństwa UE - mówił amerykański sekretarz ds. energii.

Perry podkreślił, że duża część dostaw energii uzależniona jest od infrastruktury, która może być narażona na cyberataki. Zaznaczył, że należy w związku z tym koncentrować się na ochronie infrastruktury energetycznej, w tym gazociągów.

Patrzymy na państwa jako zaufanych partnerów, ale co ważniejsze patrzymy na Polskę jako na prawdziwego lidera w tym regionie świata, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo – powiedział amerykański sekretarz ds. energii.

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher mówiła z kolei, że amerykańska ambasada była jednym ze sponsorów szkolenia. Podkreśliła również, że bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne dla prezydenta USA Donalda Trumpa.

To niezwykle ważne, że polski rząd jest tak nastawiony na przyszłość, że wziął udział w takich ćwiczeniach jak te w zakresie cyberbezpieczeństwa. To są pierwsze ćwiczenia, które są poza terytorium USA - to naprawdę wymowne - powiedziała Mosbacher.

Te ćwiczenia zapewniają, że Polska w regionie będzie przygotowana na cyberataki – dodała amerykańska ambasador.