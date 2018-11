Ponad 1 mld zł na innowacje dzięki umowom PFR Ventures

21 umów podpisanych przez PFR Ventures to ponad miliard złotych zainwestowanych w polskie innowacje - powiedział w czwartek na konferencji minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że na wsparcie startupów Polska ma ok. 5 mld zł.

Polska ma wiele ciekawych innowacyjnych pomysłów i badań, ale żeby gospodarka miała z nich korzyści, trzeba je komercjalizować - powiedział Kwieciński.

Zaznaczył, że do tej pory brakowało środków na wsparcie innowacji, ponieważ są to przedsięwzięcia obarczone bardzo dużym ryzykiem. Zauważył też, że ostrożność do wykładania pieniędzy przez prywatne firmy czy banki w startupy nie jest tylko polską specyfiką, że podobnie jest w innych krajach europejskich.

Jeśli spojrzymy na finansowania innowacji na świecie, to widać ogromną różnicę w wydatkach na innowacje między USA i Europą - wskazał.

Podkreślił, że z analizy nakładów venture capital na świecie wynika, że 61 proc. inwestycji zostało zrealizowanych w USA.

Tam venture capital wyłożyły w startupy 50 mld dolarów, podczas gdy w Europie 5 mld dolarów - mówił.

Minister dodał też, że Polska, mimo że startuje z bardzo niskiej bazy, jeśli chodzi to nakłady na innowacje, została dostrzeżona, jako kraj, który najbardziej zwiększył swój rynek venture capital.

Dzięki PFR mamy w tej chwili jeden z największych fundusz na wspieranie startupów o wartości prawie 5 mld zł - powiedział.

Organizacją finansowania startupów w Polsce zajmuje się PFR Ventures. Działa on w formule funduszu funduszy, oferując finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych np. fundusze venture capital.

Do tej PFR Ventures podpisał 21 umów z polskim oraz zagranicznymi funduszami venture capital.

Te umowy oznaczają, że ponad miliard złotych zostanie zainwestowanych w polskie innowacje - powiedział Kwieciński.

Jak zaznaczył prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz, podobne jak zarządzana przez niego instytucja, działają ventures capital w innych krajach UE. Wszystkie wykorzystując pieniądze publiczne oraz należące do prywatnych inwestorów wpierają młode, dynamicznie rozwijające się firmy.

Obecnie fundusze venture capital mogą w Polsce inwestować w pięciu programach: Starter (najbardziej ryzykowne przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju), Biznes (angażuje aniołów biznesu), Otwarte Innowacje (połączenie kręgów biznesowych i innowacyjnych), Koffi (zespoły międzynarodowe), NCBR CVC (angażuje duże korporacje do współpracy ze startupami).Jak informuje PFR Ventures, środki przeznaczone na innowacyjne przedsięwzięcia pochodzić będą z funduszy europejskich, tj. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz środków prywatnych zapewnionych przez wybranych pośredników finansowych.

Na podst. PAP