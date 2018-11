Polacy mądrzejsi od reszty Europejczyków

Wśród obywateli Polski 75% jest zaniepokojonych zmianą klimatu, podczas gdy średnia UE to 78%, wynika z badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Badanie pokazało, że 19% Polaków odczuwa obawę w związku ze zmianą klimatu, 56% odczuwa zaniepokojenie w związku ze zmianą klimatu, 49% uważa, że zmiana klimatu jest głównie skutkiem działalności człowieka, 12% uważa, że zmiana klimatu jest głównie skutkiem naturalnych zmian w środowisku, natomiast 40% uważa, że zmiana klimatu już teraz jest zagrożeniem dla ludzkości.

Z ankiety wynika też, że w większości państw europejskich młodsze pokolenie jest bardziej świadome zmian klimatu niż starsze, podczas gdy w Polsce jest odwrotnie: 48% Polaków w wieku 35-54 lat uważa, że zmiana klimatu jest zagrożeniem dla ludzkości, natomiast wśród przedstawicieli młodszego pokolenia (18–34) uważa tak zaledwie 34%.

Badanie pokazało również, że tylko niewielki odsetek Europejczyków jest sceptyczny wobec zmiany klimatu (6% nie ma pewności, czy zmiana klimatu faktycznie ma miejsce, a 1% temu zaprzecza). Z kolei w Stanach Zjednoczonych postrzeganie zmiany klimatu jest zróżnicowane: jedna trzecia Amerykanów jest zaniepokojona zmianą klimatu, natomiast 14% sceptycznie podchodzi do kwestii zmiany klimatu.

Trzy lata temu osiągnęliśmy globalne porozumienie w kwestii tego, co należy zrobić, aby zapobiec katastroficznej zmianie klimatu. Postęp jest jednak zbyt wolny. Mimo, że Europejczycy są w porównaniu z Amerykanami i Chińczykami bardziej świadomi zagrożeń i wymaganych działań, to wciąż pozostało jeszcze wiele do zrobienia, aby na konferencji COP24 w Polsce pobudzić społeczność międzynarodową do działania. Jako największa na świecie instytucja finansująca walkę ze skutkami zmiany klimatu kładziemy ogromny nacisk na działania z tym związane. Jesteśmy przekonani, że działania podejmowane przez obywateli mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych określonych w porozumieniu paryskim - skomentowała Monica Scatasta, kierownik ds. polityki środowiskowej, klimatycznej i społecznej w EBI, cytowana w komunikacie.