Chiny chcą polskiej żywości

Chiny deklarują większe otwarcie na import, rozmawiałem o rozszerzeniu asortymentu eksportu m.in. o wołowinę oraz owoce i warzywa - poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że jest zadowolony z wizyty w Chinach.

Braliśmy udział w jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Chinach w tym roku tj. w Międzynarodowej Wystawie Importowej w Szanghaju. Ogłoszono na niej, że Chiny będą otwierały się na import bardziej niż do tej pory - poinformował Ardanowski podsumowując zakończoną w środę wizytę w Chinach.

Przypomniał, że Chiny otworzyły się dla Polski jako jedynego kraju Europy na import mięsa drobiowego, możliwość eksportu na tamten rynek ma 6 zakładów.

Rozmawialiśmy, by w krótkim czasie przyjechała do Polski kolejna komisja kontrolna. Chodzi o dopuszczenie do rynku chińskiego kolejnych zakładów drobiarskich oraz podmiotów produkujących pasze z produktów mlecznych - zaznaczył Ardanowski.