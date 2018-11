Lokalny patriotyzm kwitnie w małych sklepach

Znamy wyniki konkursu „Lokalni Herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości” Grupy Eurocash. Klienci małoformatowych sklepów zrobili ponad 550 000 zakupów i oddali ponad 1 333 776 głosów

Zachowaniem uznawanym przez badanych Polaków za najbardziej patriotyczne jest dbanie o najbliższą przestrzeń publiczną, jak np. sprzątanie chodników lub sadzenie drzew (77,7 proc. odpowiedzi na tak). Kolejne miejsca zajmują działania, w których respondenci docenili utrzymywanie silnego związku z lokalną kulturą (70,9 proc.), polityką (69,7 proc.) i sportem (66 proc.). Większość badanych popiera też lokalny patriotyzm gospodarczy, za jaki można uznać robienie zakupów w małych, rodzinnych sklepach blisko domu (61,7 proc.).

Badanie to znajduje swoje potwierdzenie w zakończonym właśnie konkursie grantowym „Lokalni Herosi” Grupy Eurocash. Klienci małoformatowych sklepów zrobili ponad 550 000 zakupów i oddali ponad 1 333 776 głosów – wszystko po to, by wesprzeć właścicieli sklepów w staraniach o granty na lokalne projekty społeczne. Na ich realizację Grupa Eurocash wyda 1,5 mln zł.

„Lokalni Herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości” – zasady/mechanika

Projekt był realizowany z okazji obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W pierwszym etapie, między 14 maja a 18 czerwca, właściciele sklepów wspieranych przez Grupę Eurocash wraz z lokalnymi organizacjami samorządowymi/i pozarządowymi mieli zgłaszać na stronie projektu inicjatywy, z których będą mogły skorzystać lokalne społeczności.

Zgłaszane inicjatywy miały dotyczyć następujących obszarów: sport, kultura, przestrzeń publiczna, pomoc charytatywna lub ekologii.

Ważnymi uczestnikami całego projektu byli klienci sklepów, które zgłosiły swoje inicjatywy. To od nich zależało, czy dany projekt będzie miał szansę otrzymać grant.

Poparcie jakiejś inicjatywy można było wyrażać dwojako: poprzez zgłaszanie na www projektu paragonów z zakupów zrealizowanych w sklepie zaangażowanym w projekt lub poprzez paragony. Każdy paragon w zależności od wartości zakupów dawał 5 lub 10 głosów na wybraną inicjatywę. W głosowaniu brali udział klienci sklepów Lewiatana, Groszka, Delikatesów Centrum, abc, Euro Sklep, Gama, abc na kołach i sklepów niezrzeszonych współpracujących z Eurocash.

Łącznie zgłoszonych zostało 405 inicjatyw. Grupa przyznała 100 grantów w wysokości 10 tys. zł, 50 tys. zł i 100 tys. zł. W sumie 1,5 mln zł.

I… zwycięzcy

Rekordową liczbę głosów i grant wielkości 100 tyś. złotych otrzymała inicjatywa zgłoszona przez właściciela sklepu Lewiatan z Trzebieli oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „DELFINEK”. Przedsiębiorca wnioskował o zakup sprzętu kajakarskiego do bezpłatnych spływów kajakowych dla mieszkańców gmin Trzebiel, Tuplice, Brody Żarskie oraz dzieci z domów dziecka w Żarach i w Lubsku (woj. lubuskie).

W przypadku zwycięzcy konkursu grantowego na uwagę zasługuje skala lokalnego zaangażowania. Tylko na ten projekt oddanych zostało ponad 140 000 głosów. To efekt wspólnych działań mieszkańców gmin Trzebiel, Tulpice i Brody Żarskie, w których łącznie mieszka ok. ponad 12 tys. osób. W promowanie głosowania na projekt zaangażowała się zarówno lokalna władza jak i media, zachęcając do oddawania głosów w trakcie lokalnych wydarzeń i festynów. Autorzy pomysłu założyli fan page na FB, zachęcając do udostępniania informacji o projekcie. Wydrukowano również specjalne plakaty oraz ok. 20 tyś ulotek, które rozdawane były przez wolontariuszy i uczniów lokalnej szkoły.

Łącznie w ramach konkursu zostało oddanych 1 333 776 głosów, które ostatecznie wyłoniły zwycięskie inicjatywy lokalne m.in. na: włączenie dzieci autystycznych i ich rodzin do aktywnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej, budowę skateparku, górki saneczkowej i leśnych tras rowerowych, dofinansowanie lokalnych klubów i drużyn sportowych, doposażenie sal gimnastycznych, poprawę warunków na świetlicach, w szkołach i przedszkolach, pomoc jeżom i bezpańskim zwierzętom oraz organizację lokalnych koncertów i festynów. Dofinansowanie od Grupy Eurocash otrzymają inicjatywy ze wszystkich województw w Polsce.

Najwięcej środków wywalczyli mieszkańcy województw: warmińsko-mazurskiego (ok. 190 tys. zł), małopolskiego (ok. 160 tys. zł) oraz kujawsko-pomorskiego i śląskiego (po ok. 150 tys. zł). Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności, że nawet ostatni z pomysłów, które zdobyły dofinansowanie, uzyskał ponad 15 tys. głosów.

Inne ciekawe inicjatywy zgłoszone w ramach projektu „Lokalni Herosi”:

Jerzy dla jeży – wszyscy dla jeży, Bystrzyca Kłodzka (Delikatesy Centrum Bystrzyca Kłodzka oraz Fundacja na rzecz ochrony dzikich zwierząt – grant w wysokości 10 tys.

Wsparcie dla Ośrodka Rehabilitacji Jeży „Jerzy dla Jeży”, znajdującego się w Kłodzku, jak również ogólnopolska akcja promocyjna, mająca na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest dbanie o chronione zwierzęta, zwłaszcza jeże i ich wpływ na ekosystem. Projekt ma walory prozdrowotne dla poszkodowanych zwierząt oraz edukacyjne i poznawcze. Jest kontynuacją działań prowadzonych przez Fundację na rzecz ochrony dzikich zwierząt, która od lat udziela pomocy jeżom.

Wymarzone boisko – Pruszcz Gdański – grant w wysokości 50 tyś.

KS Osiczanka Osice wnioskowało o środki na modernizację boiska sportowego. Obiekt istnieje już od ponad 25 lat i niestety z uwagi na brak środków lokalnego samorządu, który jest jego właścicielem, nie przechodził nigdy żadnych remontów ani modernizacji. Od kilku lat Klub dostaje od PZPNu warunkowe licencje, gdyż boisko nie spełnia określonych wymagań technicznych. Za otrzymany grant wnioskodawcy chcieliby zacząć modernizować najpierw płytę boiska - nawodnienie, potem nawiezienie ziemi i posiew profesjonalnej trawy. Dodatkowo w planach były zakupy trybuny oraz nowe bramki.

Rajd Świętojański. Ścieżką Słowiańskiej Legendy – Grabownica stzarzeńska – grant w wysokości 10 tyś.

Celem projektu była organizacja Rajdu Świętojańskiego dla młodzieży Powiatu Brzozowskiego: wędrówka po zakątkach Pogórza Dynowskiego w towarzystwie rówieśników z różnych szkół, urozmaicona opowieściami o Słowianach i o tym, jak pod piastowskim herbem powstało państwo polskie.

„Akcja-rewitalizacja” - warsztaty ginącej kultury wilamowskiej – Delikatesy Centrum Wilamowice - grant w wysokości 10 tyś.

Wniosek na warsztaty poświęcone rewitalizacji kultury wilamowskiej wśród mieszkańców, naukę języka, przywrócenie barwnych strojów i unikalnych zwyczajów, które uznawane są za ewenement na kulturowej mapie Polski i Europy a także aktywizację mieszkańców do ochrony własnego dziedzictwa kulturowego.