W Tokio brakuje wolontariuszy

Władze miasta Tokio mają kłopoty z rekrutacją tzw. wolontariuszy miejskich na igrzyska w 2020 roku. Planowano, że będzie ich 30 tysięcy, ale do tej pory aplikacje przesłało tylko sześć tysięcy osób. Podczas olimpiady ma pracować w sumie 110 tysięcy wolontariuszy.

80 tysięcy to wolontariusze, którzy zatrudnieni będą bezpośrednio przy rywalizacji i pomagać będą sportowcom, trenerom, dziennikarzom i kibicom. Taki wolontariat cieszy się dużo większym zainteresowaniem - aplikacje przesłało już ponad 50 tysięcy osób, co stanowi 65 procent.

Jak powiedział jeden z kandydatów, 65-letni mężczyzna, taka praca daje szansę uczestniczenia w historycznych wydarzeniach i możliwość kontaktu z największymi gwiazdami sportu świecie. Wolontariusze miejscy mają pomagać głównie kibicom na lotniskach, na dworcach i w aglomeracji tokijskiej.

Rekrutacja do obydwu wolontariatów rozpoczęła się 26 września i ma potrwać do końca grudnia. Władze japońskiej stolicy przyspieszyły kampanię reklamową, by zdynamizować proces aplikowania na +przewodników” miejskich. Podkreśla się w niej, że uczestnictwo w tej formie pomocy wymaga mniej czasu i zaangażowanie niż wolontariat na arenach sportowych.

Listy zaakceptowanych aplikacji mają zostać ogłoszone we wrześniu 2019 roku, a od października rozpoczną się szkolenia.

Podczas olimpijskich i paraolimpijskich zmagań sportowców w Londynie z 2012 roku pracowało 8000 wolontariuszy miejskich. W Rio de Janeiro w 2016 r. liczba wszystkich pomagających za darmo sięgnęła 50 tysięcy.

Każdy z wolontariuszy w Tokio musi być pełnoletni w momencie rozpoczęcia igrzysk (24 lipca 2020) i mieć japońskie obywatelstwo lub wizę, która umożliwia mu pobyt w Kraju Kwitnącej Wiśni. Wolontariusze dostaną identyczne ubezpieczenie oraz wyżywienie i ubranie, ale będą musieli opłacić - jeśli nie pochodzą z Tokio - mieszkanie i koszty transportu.

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 9 sierpnia, zaś paraolimpiada potrwa od 25 sierpnia do 6 września 2020.

(PAP)