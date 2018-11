Jest nowa ulga podatkowa

Sejm uchwalił w piątek nowelizację przepisów podatkowych wprowadzając do nich ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych. Posłowie zgodzili się na poprawkę PiS zwiększającą odpis podatkowy wobec pierwotnej propozycji rządu.

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 397 posłów, przeciw było 14, a trzech wstrzymało się od głosu.

Przyjęto jedną poprawkę PiS. Zgodnie z nią „podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.

Według uzasadnienia do poprawki złożonej przez Tadeusza Cymańskiego (PiS) tym samym zniesione zostanie ograniczenie dotyczące wysokości odliczenia (wcześniej była mowa o 23 proc. poniesionych wydatków), co ma dodatkowo zachęcić podatników do podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji termomodernizacyjnych.

Sejm odrzucił natomiast poprawkę PO, która miała zrekompensować samorządom ubytek dochodów związany z wprowadzeniem ulgi. Poprawka zakładała zwiększenie udziału samorządów we wpływach podatkowych.

Nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przygotowało Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z ustawą z nowej ulgi będą mogli skorzystać płatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, płacący 19 proc. liniową stawkę podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna ma polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskutek poprawki PiS odliczeniu od dochodu (przychodu) mają podlegać wszystkie wydatki na termomodernizację, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Jak wskazano w komunikacie CIR po przyjęciu projektu przez rząd, ulgą nie będą objęci podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. otrzymali dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji).

Nowela upoważnia ministra inwestycji i rozwoju, aby razem z ministrami: środowiska, przedsiębiorczości i technologii oraz finansów określił rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług, związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które będą objęte ulgą. Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z ulgi będzie można skorzystać w rozliczeniu podatkowym za ten rok, czyli składanym w 2020 r.

MS, PAP