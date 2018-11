Globalne ocieplenie zmieni politykę monetarną

Zmiany klimatyczne będą odbijały się na polityce monetarnej UE. Wspólnota powinna więc reagować już teraz - tak uważa Benoît Cœuré, członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Cœuré podczas swojego występu w Berlinie w trakcie konferencji zorganizowanej przez Deutsche Bundesbank kreował bardzo katastroficzną wizję przyszłości, w której ludzkość, w wyniku zmian klimatycznych, znajdzie się na krawędzi zagłady:

Zmiany klimatyczne są nie teorią a faktem, można więc się spodziewać, że wpłyną one w taki czy inny sposób na politykę monetarną UE.

Benoît Cœuré dodał, że konsekwencje makroekonomiczne zmian klimatycznych będą bardzo duże:

Susze i upały doprowadzą do spadku upraw, co wpłynie na ceny żywności, z kolei huragany i powodzie zniszczą wiele przedsiębiorstw produkcyjnych.

Cœuré dodaje, iż zmiany klimatu doprowadzą do sytuacji w której wiele terenów globu nie będzie się nadawało do zamieszkania przez ludzi.

Według bankiera wszystko to musi skłonić Wspólnotę do działań, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania energii odnawialnej, ekotechnologii czy rozwiązań takich jak autonomiczne samochody. Benoît Cœuré wskazuje, że polityka monetarna UE powinna to odzwierciedlać a działania muszą być podejmowane właśnie teraz.

euractiv/ as/