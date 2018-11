PCO i PT. Pindad podpisały porozumienie o współpracy

PCO nawiązał współpracę z firmą PT. Pindad (Persero), umowa została podpisana podczas trwających od wtorku targów Indo Defence 2018 w Dżakarcie, których gospodarzem jest Ministerstwo Obrony Republiki Indonezji.

Podpisany dokument o współpracy dotyczy rozwoju współpracy pomiędzy firmami w obszarze systemów optoelektronicznych dedykowanych na pojazdy opancerzone produkowane przez PT Pindad. Na dokumencie swoje podpisy złożyli Dyrektor Generalny PT. Pindad (Persero), Abraham Mose oraz dyrektor sprzedaży PCO, Marcin Janiszewski. W ceremonii podpisania udział wzięli także wicedyrektor departamentu polityki zbrojeniowej MON, Mateusz Sarosiek, Attaché obrony RP w Indonezji, płk. Leszek Słomka, dyrektor biura handlu międzynarodowego PGZ, Mirosław Janicki oraz Łukasz Zaskurski z PCO.

Targi to, to jedna z najważniejszych imprez branżowych przemysłu zbrojeniowego w Azji. Bierze w nich udział ponad 850 wystawców z 55 krajów, w tym także firmy skupione w ramach Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Na wspólnym stoisku Ministerstwa Obrony Narodowej i PGZ wystawiają się takie zakłady jak Dezamet, Fabryka Broni „Łucznik”, Rosomak, Zakłady Mechaniczne Tarnów, PGZ Stocznia Wojenna oraz PCO S.A.

W szczególności w przypadku PCO należy podkreślić, że jest to firma mocno związana z regionem Azji Południowo Wschodniej, gdzie przez ostatnie kilka lat systematycznie dostarcza indywidualne wyroby noktowizyjne dla jednostek antyterrorystycznych. Ponadto efektem prowadzonych przez ostatnie dwa lata działań w Indonezji jest nawiązanie współpracy PCO S.A. z jednym z głównych graczy sektora zbrojeniowego - państwowym producentem uzbrojenia, firmą PT. Pindad (Persero).

Udział w targach Indo Defence jest dla PCO S.A. niezwykle ważny patrząc przez pryzmat obecnie prowadzonych przez nas projektów w regionie. Nasze wyroby indywidualne są od lat wysoko oceniane pośród operatorów jednostek specjalnych, a system ostrzegania przed opromieniowaniem laserowym SSP-1 OBRA-3 jest obecny na nowym indonezyjskim czołgu średnim, prezentowanym na targach na stoisku PT. Pindad – powiedział Łukasz Zaskurski, kierownik działu eksportu w PCO S.A.

PT Pindad (Persero), z siedzibą w Bandung na Jawie Zachodniej specjalizuje się w produkcji szeregu pojazdów wojskowych, broni strzeleckiej oraz amunicji wykorzystywanych przez siły zbrojne Indonezji oraz innych krajów w regionie. Jednym z najważniejszych projektów, nad którymi obecnie pracuje PT Pindad, jest nowy indonezyjski czołg średni MMWT – Modern Medium Weight Tank.

Jest to efekt współpracy PT. Pindad z tureckim FNSS Savuma Sistemleri A.S. oraz belgijskim CMI Defence. Pojazd wykorzystuje nowoczesne podwozie opracowane przez FNSS także system wieżowy CT-CV od CMI ze 105 mm armatą Cockerill HP. Program został zainicjowany w 2014 roku, natomiast pierwszy prototyp publicznie zaprezentowany na targach Indo Defence 2016. W październiku 2017 pojazd prototypowy uczestniczył w paradzie Sił Zbrojnych Indonezji w Dżakarcie. Na tegorocznej edycji targów wystawiony czołg to wersja, która zakończyła z powodzeniem szereg prób poligonowych i testów certyfikujących, które otwierają drogę do produkcji seryjnej.