MON nie planuje fuzji Stoczni Szczecińskiej z Gryfią

Połączenie Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia oraz Stoczni Szczecińskiej na obecnym etapie nie jest planowane - powiedział w Sejmie wiceminister MON Wojciech Skurkiewicz. Jak dodał, ew. potrzeby restrukturyzacyjne będą zweryfikowane po alokacji aktywów stoczniowych.

Skurkiewicz odpowiadał w piątek na pytania posłów PO Arkadiusza Marchewki i Norberta Obryckiego ws. połączenia obu zakładów. Marchewka powiedział, że ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej kilka dni temu poinformowało o planie połączenia Gryfii i Stoczni Szczecińskiej.

Chcę jednoznacznie stwierdzić ws. połączenia Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej sp. z o.o., że na obecnym etapie nie jest planowane połączenie obu spółek” - powiedział Skurkiewicz.

Ewentualne potrzeby restrukturyzacyjne będą zweryfikowane dopiero po przeprowadzonej, aktualnie prowadzonej, alokacji aktywów stoczniowych - dodał.

Przypominam, że dziś te aktywa obu spółek są przekazywane z ministerstwa obrony narodowej do ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dopiero w tym momencie, po alokacji tych aktywów to właściciel, czyli ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej będzie w tej sprawie uprawnione do podejmowania decyzji - podkreślał Skurkiewicz.