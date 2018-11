Belgia ma straszny problem z Kolumbią

Belgia, kraj, którego dobrem narodowym są frytki, obawia się ceł, których nałożenie na ten mrożony produkt zapowiedziała Kolumbia. Belgijskie władze chcą, żeby UE podjęła w tej kwestii kroki prawne w ramach Światowej Organizacji Handlu.

Bruksela od kilku dni żyje zapowiedzianym przez Bogotę wprowadzeniem ceł na mrożone frytki z Europy. Ministerstwo gospodarki Kolumbii chce, aby producenci z Belgii, Niemiec i Holandii zostali objęci cłami antydumpingowymi na ten towar. Prowadzi w tej kwestii postępowanie antydumpingowe.

Mamy prawdziwy problem z Kolumbią - powiedział w piątek dziennikarzom w Brukseli minister spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders przed spotkaniem unijnych ministrów odpowiedzialnych za handel.

Jak podkreślają media, mimo niewielkiej wartości eksportu frytek z UE do Kolumbii (25 mln euro rocznie) spór ma duże symboliczne znaczenie dla Belgii, która uważa się za ojczyznę frytek.

Reynders powiedział, że spotkania z kolumbijskimi urzędnikami nie przyniosły dotąd żadnych rezultatów, więc Belgia prosiła UE, by zwróciła się w tej kwestii o konsultacje do Światowej Organizacji Handlu, co stanowi pierwszy krok w każdym sporze.

KE pytana o tę kwestię odpowiada, że monitoruje sprawę. Podkreśla jednak, że Bogota nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji. Dyplomata z UE cytowany przez Reutersa powiedział, że Niemcy i Holandia popierają belgijski apel. Wsparcie w piątek zadeklarowała też oficjalnie Austria, która sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej.

O kwestię tę pytana była też w piątek komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmstroem. Powiedziała, że „Europa będzie bronić europejskich frytek”, ale powtórzyła wcześniejsze oświadczenie KE, że należy czekać na oficjalną decyzję władz kolumbijskich w tej sprawie.

