Chiny i USA nie chcą wojny

Po spotkaniu szefów resortów obrony Chin i USA minister obrony Chin Wei Fenghe powiedział, że zbrojny konflikt USA i Chin byłby katastrofą dla wszystkich. Szef Pentagonu Jim Mattis oznajmił, że omawiano sposoby złagodzenia napięć militarnych.

W rozmowach w Waszyngtonie wzięli udział także sekretarz stanu USA Mike Pompeo i członek Biura Politycznego KPCh Jang Jiechi.

Pompeo poinformował, że USA liczą na współpracę z Chinami w sprawie Korei Północnej oraz w związku z nałożeniem amerykańskich sankcji na Iran, w tym embarga na ropę.

Mamy nadzieję, że będziemy pracować z chińskim rządem i chińskimi firmami energetycznymi. Zredukowanie do zera dochodów Iranu z eksportu ropy to zasadniczy element tej kampanii i o tym dzisiaj rozmawialiśmy – powiedział.

Dodał jednak, że Waszyngton jest poważnie zaniepokojony polityką Pekinu wobec Morza Południowochińskiego.

Jest oczywiste, że mamy nadal zastrzeżenia do działań, jakie Chiny podejmują na Morzu Południowochińskim, i do militaryzowania go - wyjaśnił.