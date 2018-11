Czy Kongres 590 ponownie zainspiruje biznes?

W dniach 15 i 16 listopada 2018 r. w G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się już po raz trzeci Kongres 590. To będą dwa dni debat, sesji tematycznych i ważnych deklaracji gospodarczych. Zarejestrowanych jest już blisko cztery tysiące uczestników, a wśród gości są Prezydent RP Andrzej Duda, Premier RP Mateusz Morawiecki oraz czołowi przedstawiciele biznesu, nauki, polityki i mediów.

Kongres 590 – najważniejsze wydarzenie polityczno-gospodarcze nad Wisłą swoją nazwę zawdzięcza prefiksowi 590, którym to oznaczane są towary produkowane w Polsce. „Pewnie niewielu trzy lata temu pomyślałoby, że ta liczba umieszczana w kodzie kreskowym stanie się symbolem promujący polską markę. Dziś jest to wydarzenie obowiązkowe w kalendarzach biznesmenów, polityków i mediów. Dlatego też niezmiernie cieszy fakt, że tak prestiżowe przedsięwzięcie biznesowo-gospodarcze odbywa się w murach G2A Arena. Po raz trzeci możemy gościć najważniejsze osobistości świata polityki i biznesu, co jest dla nas prawdziwą nobilitacją” – skomentował Kamil Szymański, prezes zarządu CWK Operator, spółki zarządzającej G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego.

Na tegoroczną edycję Kongresu 590 akredytowało się ponad 4000 uczestników / autor: fot, materiały prasowe

Kongres 590 rokrocznie staje się areną, na której omawiane są bieżące problemy dotyczące krajowej gospodarki i biznesu. Zaproszeni prelegenci w każdym z bloków tematycznych będą starali się zdefiniować trapiące nasz kraj problemy oraz znaleźć na nie rozwiązanie. Podczas wydarzenia uczestnicy postarają się udzielić odpowiedzi na następujące pytania: Jak uwolnić potencjał polskiej gospodarki? Jakie bariery i ograniczenia wstrzymują polskich przedsiębiorców przed rozwojem? Co może być kołem zamachowym polskiej gospodarki?

„Dla Województwa Podkarpackiego to wspaniała okazja na promocję potencjału gospodarczego i turystycznego naszego regionu. Osią naszej promocji będą oczywiście Inteligentne Specjalizacje, dlatego szczególnie zapraszam na panel, którego będziemy gospodarzem, a rozmawiać będziemy o tym, czy Polska jest gotowa stworzyć samolot własnej konstrukcji. Nie zabraknie atrakcyjnej i bogatej strefy Województwa Podkarpackiego. Zależy nam, aby podobnie jak w latach poprzednich nasi goście opuszczali Kongres z mocnym postanowieniem powrotu” – powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Co więcej, podczas kongresu przedstawiciele polskiego biznesu będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą oraz postarają się wypracowywać propozycję rozwiązań instytucjonalnych, które przełożą się na rozwój polskiej gospodarki. Nie zabraknie czołowych postaci polskiej sceny politycznej, ekonomistów i ekspertów z wielu dziedzin gospodarki, prezesów i dyrektorów dużych firm oraz przedstawicieli polskiej średniej i małej przedsiębiorczości.

Na Kongres 590 przybędą także goście specjalni z zagranicy. Swoją obecność zapowiedziała Sarah Chamberlain, przewodnicząca Republican Main Street Partnership, Apolo Ohno, znakomity sportowiec, ośmiokrotny medalista Igrzysk Olimpijskich w short-tracku, Thomas J. Lee, współtwórca i partner zarządzający Fundstrat Global Advisors, Imran Kahn, były członek zarządu Snap Inc., właściciela aplikacji Snapchat czy generał Armii Stanów Zjednoczonych George Close.

Warto zaznaczyć, że program Kongresu 590 zaprojektowano tak, aby szczegółowo omówić realne wyzwania i problemy stojące przed polskimi przedsiębiorcami. W ciągu dwóch dni goście będą mogli wziąć udział konferencjach, niezależnych prezentacjach i debatach panelowych poukładanych w następujących blokach tematycznych: gospodarka i ekonomia; inwestycje; handel i eksport; energetyka i polityka środowiskowa; system podatkowy; społeczeństwo; biznes i przedsiębiorczość; nowe technologie.

Nowością trzeciej edycji wydarzenia będzie „Strefa debat”, podczas której uczestnicy w tzw. systemie dwa na dwa będą prezentować dwie odrębne wizje danego problemu, a wszystko po to, by wypracować lepsze rozwiązania dla rozwoju kraju.

Stałą już częścią Kongresu 590 jest „Strefa Partnerów MŚP” mająca na celu promocję oraz wsparcie eksperckie przedsiębiorstw z dużym potencjałem rozwoju. W specjalnie wydzielonej przestrzeni małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zaprezentują swoje produkty i marki.

Kongres 590 objął honorowym patronatem prezydent Andrzej Duda / autor: fot. materiały prasowe

Ponadto prezydent RP Andrzej Duda, który objął Patronatem honorowym Kongres 590, w ramach Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP odznaczy przedstawicieli biznesu. Uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi drugiego dnia Kongresu 590. Wśród siedmiu kategorii wyróżnienie otrzyma m.in. „Lider MŚP” oraz „Startup_PL”.

„Mam nadzieję, że tym razem, podczas dwóch dni Kongresu padnie wiele ważnych kwestii dotyczących przyszłości Polski i Podkarpacia. Myślę, że nasz obiekt, jak i Dolina Lotnicza będą inspiracją do ciekawych dyskusji i powstania nowych, biznesowych przedsięwzięć” – podsumował Kamil Szymański.

Więcej informacji na: https://kongres590.pl/