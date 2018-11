11 listopada połączy nas Mazurek Dąbrowskiego

W niedzielę w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie, miliony Polaków - podczas oficjalnych i nieoficjalnych wydarzeń, przed telewizorami i radioodbiornikami - w samo południe zaśpiewają hymn państwowy. Będzie to kulminacyjny moment obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

11 listopada o godz. 12.00 będzie miało miejsce niepowtarzalne wydarzenie, które połączy Polaków w jedną, biało-czerwoną rodzinę. W różnych miejscach kraju i za granicą, w dużych i małych miastach, gminach i w niewielkich wsiach, wspólnie zaśpiewamy hymn.

Niedziela 11 listopada upłynie nam pod znakiem akcji „Niepodległa do hymnu”. To inicjatywa, do której zapraszamy wszystkich Polaków w kraju i poza jego granicami. Zaśpiewamy wspólnie z uczestnikami prezydenckich obchodów na Placu Piłsudskiego w Warszawie i lokalnych wydarzeń organizowanych przez samorządy, instytucje kultury i organizacje pozarządowe w całym kraju – tłumaczy Jan Kowalski dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

W akcji uczestniczą władze państwowe i samorządowe, kościoły, instytucje kultury, organizacje społeczne, szkoły, chóry, media i wszyscy, którzy chcą 11 listopada wspólnie śpiewać Mazurka Dąbrowskiego.

Zainteresowanie akcją przeszło nasze oczekiwania – mówi dyrektor Jan Kowalski. – Mamy już ponad 700 zgłoszeń od instytucji, organizacji i grup mieszkańców, które chcą wspólnie śpiewać hymn, a wciąż napływają kolejne.

Miejsca, w których organizatorzy zaplanowali wspólne śpiewanie hymnu w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” można wyszukać w kalendarium wydarzeń na stronie niepodlegla.gov.pl.

Oczywiście, do wspólnego śpiewania zapraszamy wszystkich, nawet jeżeli ktoś nie zdążył zarejestrować swojego udziału – deklaruje Kamil Wnuk, rzecznik prasowy Biura Programu „Niepodległa”.

Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi w niedzielę od Morza do Tatr. Zaśpiewamy w największych metropoliach i najmniejszych gminach, w rzekach i jeziorach, na szczycie Śnieżki, podczas mszy, koncertów, biegów i zawodów sportowych. Polacy i przyjaciele Polski zaśpiewają w Australii, Afryce, obu Amerykach, w Azji i wielu miastach Europy.

W inicjatywę Biura Programu „Niepodległa” zaangażowały się liczne media ogólnokrajowe, regionalne i lokalne.

Akcję „Niepodległa do Hymnu” wspierają m.in. TVP oraz ogólnopolskie stacje radiowe, publiczne i komercyjne. Cały czas spływają też deklaracje z kolejnych rozgłośni – opowiada Kamil Wnuk. - Każdy, kto włączy radio, będzie mógł przyłączyć się więc do ogólnopolskiego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

Stacje radiowe i wszystkich, którzy chcą dołączyć do akcji „Niepodległa do hymnu” i wyemitować Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada o godz. 12.00, zapraszamy na stronę niepodlegla.gov.pl, na której udostępnimy do pobrania plik z nagraniem polskiego hymnu.

Mam nadzieję, że zainicjowane w tym roku wspólne śpiewanie hymnu 11 listopada stanie się tradycją, która co roku będzie łączyć Polaków w to najważniejsze dla nas święto narodowe – przekonuje dyrektor Jan Kowalski.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania!

Źródło: materiały prasowe niepodlegla.gov.pl