Fuzja gigantów branży mięsnej zatwierdzona

Smithfield Foods przejmie kontrolę nad Pini Polonia - poinformowano w sobotnim komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obaj przedsiębiorcy działają na rynku produkcji i przetwórstwa mięsa.

Smithfield Foods to globalny koncern zajmujący się przetwórstwem i produkcją mięsa. W Polsce m.in. kontroluje grupę Animex, posiada też dziewięć zakładów produkujących i przetwarzających mięso, w tym trzy ubojnie trzody chlewnej, jak podkreślono w komunikacie.

Z kolei Pini Polonia jest częścią grupy kapitałowej Pini Group, do której należą spółki w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech. Posiada ubojnię w Kutnie, dostarcza też mięso do sklepów i zakładów przetwórczych.

UOKiK przypomniał, że ”transakcja dotycząca przejęcia przez Smithfield Foods kontroli nad Pini Polonia została pierwotnie zgłoszona do Komisji Europejskiej, jednak KE przekazała sprawę do UOKiK, ponieważ uznała, że koncentracja ma wpływ tylko na polski rynek, a urząd ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie do zbadania tej sprawy„.

Urząd uznał za konieczne przeprowadzenie badania rynku - m.in. zbadanie udziałów uczestników koncentracji i innych przedsiębiorców działających na tym rynku.

„Analiza skutków koncentracji wykazała, że nie ograniczy ona konkurencji. Smithfield Foods będzie musiał konkurować z innymi ubojniami. W związku z tym nie ma podstaw do obaw, że przedsiębiorcy będą zaniżać ceny skupu żywca, zwłaszcza że ceny na krajowym rynku są transparentne” - podano w sobotę.

Zdaniem urzędu koncentracja nie wpłynie również na dostęp małych i średnich uczestników rynku do dużych odbiorców mięsa (np. sieci handlowych).

Zgodnie z przepisami - wskazano w komunikacie - transakcja ta podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

„Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie dwóch lat od ich wydania” - przypomina UOKiK. Jak dodano, informacje na temat wszystkich prowadzonych przez UOKiK postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji zamieszczane są na stronie internetowej urzędu.

PAP, sek