Koniec wąskiego gardła komunikacyjnego w Gdańsku

W sobotę oddano do użytku nowy - zwodzony most nad Martwą Wisłą łączący gdańską Wyspę Sobieszewską z pozostałą częścią miasta. Liczący 173 metry długości Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski zastąpił starą wysłużoną przeprawę pontonową. Most na Wyspę Sobieszewską budowało polsko-czeskie konsorcjum firm: Metrostav a.s. (lider) oraz Vistal Gdynia S.A. i Vistal Infrastructure sp. z o.o. z Gdyni (partnerzy). Inwestorem przedsięwzięcia było miasto Gdańsk.

Wyspa Sobieszewska to jedna z dzielnic Gdańska, oddalona od centrum miasta o 15 km. Od strony zachodniej otoczona jest wodami Wisły Śmiałej, od południa - Wisły Martwej, od wschodu Wisły, a od południa - Zatoki Gdańskiej. Połączenie z pozostałą częścią miasta od 1973 r. zapewniał jej most pontonowy, na którym obowiązywało ograniczenie prędkości do 20 km/h, był on też często zamykany (głównie z powodu podwyższonego lub obniżonego poziomu wody) i stanowił dużą przeszkodę dla żeglarzy.

Przed kilkoma laty miasto postanowiło zastąpić wysłużoną przeprawę nowym zwodzonym mostem. Prace nad jego budową rozpoczęły się w styczniu 2017 r. W piątek Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku podpisał pozwolenie na użytkowanie nowego mostu i w sobotę odbyło się otwarcie przeprawy nazwanej Mostem 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. W uroczystości wzięły udział setki gdańszczan, głównie mieszkańców Wyspy.

Obecny na otwarciu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powiedział dziennikarzom, że most będzie „kolejnym impulsem rozwoju Wyspy Sobieszewskiej„. „Ale też jest to most ekologiczny, bo jeżeli przejeżdżamy rytmicznie, to mniej zanieczyszczamy środowisko naturalne. No i wreszcie jest on dobry dla żeglarzy, którzy tutaj po Wiśle żeglują” - powiedział Adamowicz dodając, że przeprawa będzie też z pewnością „dużą atrakcją architektoniczną dla mieszkańców i dla turystów przyjeżdżających coraz częściej na Wyspę Sobieszewską.

Wojewoda Dariusz Drelich podkreślił z kolei, że ”chyba wszyscy - mieszkańcy i turyści mieli już dosyć problemów związanych z mostem pontonowym„, bo wystarczyło, „że cokolwiek się na nim zepsuło i przeprawa była nieczynna”.

Dodał, że nowy most poprawi też bezpieczeństwo. „Szczególnie w sezonie turystycznym most pontonowy był wąskim gardłem jeżeli chodzi o przyjazd karetek czy straży pożarnej” - dodał podkreślając, że nowa przeprawa „umożliwi przeprowadzenie szybkich akcji ratowniczych„.

Most na Wyspę Sobieszewską budowało polsko-czeskie konsorcjum firm: Metrostav a.s. (lider) oraz Vistal Gdynia S.A. i Vistal Infrastructure sp. z o.o. z Gdyni (partnerzy). Inwestorem przedsięwzięcia było miasto Gdańsk. Według pierwotnych planów przeprawa miała zostać oddana do użytku w I kwartale 2018 r. Kłopoty finansowe jednego z wykonawców, firmy Vistal Gdynia, opóźniły jednak budowę.

Otwarcie Mostu im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w gdańskim Sobieszewie / autor: fot. PAP/Adam Warżawa

Nowy most zwodzony nad Martwą Wisłą ma 173 metry długości. Czas otwierania przeprawy to około 150 sekund. Sterowanie mostem odbywa się z pulpitu znajdującego się w nowym budynku technicznym obsługi mostu. Dla sterowania przęsłami powstało specjalne oprogramowanie. Umożliwi ono bezpośredni nadzór nad podnoszeniem i opuszczaniem klap przęsła w trakcie otwierania i zamykania mostu.

W razie awarii w dostawie prądu, energię elektryczną niezbędną do uruchomienia mostu zapewni awaryjny agregat prądotwórczy zlokalizowany obok budynku technicznego obsługi mostu. Przy zamknięciu przęseł pod zamkniętym mostem przepływać będą mogły statki mierzącego do 5 metrów, ale co ważne uzależnione to będzie także od poziomu wody.

Koszt inwestycji to ponad 59 mln zł. Część kosztów - 27,59 mln zł - pokryło Ministerstwo Infrastruktury, z czego w 2016 r. prawie 16,6 mln, a w 2017 r. 10,99 mln.

Wyspa Sobieszewska znana jest nie tylko z nadbałtyckich plaż, wydm, przymorskich jezior, ale też licznych siedlisk ptaków. Na wyspie znajdują się dwa rezerwaty ptaków: Ptasi Raj na Górkach Wschodnich oraz Mewia Łacha w Świbnie.

PAP, sek