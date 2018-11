Premier: wygasimy spór z UE ws. praworządności

Do 19 listopada przedstawimy bardzo konkretne kroki, które zamierzamy zrobić. Mam nadzieję, że one się spotkają z pozytywnym przyjęciem - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News, odnosząc się do sporu Polski z UE ws. praworządności.

Trybunał Sprawiedliwości UE podjął decyzję w październiku o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów. Zgodnie z postanowieniem TSUE, Polska ma też powstrzymać się od wszelkich środków mających na celu powołanie nowego pierwszego prezesa czy osoby pełniącej jego obowiązki.

„Do 19 listopada przedstawimy pewne bardzo konkretne kroki, które zamierzamy zrobić. Mam nadzieję, że one się spotkają z pozytywnym przyjęciem” - powiedział premier.

Jak mówił, „co do praworządności, nie mamy żadnych wątpliwości”. „Ja wiele razy mówiłem moim znajomym, moim kolegom z Brukseli, z UE - oni wiedzą, że jest to w dużym stopniu spór polityczny” - dodał premier.

Zdaniem Morawieckiego „my dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten spór już powoli zanikał i w najbliższych kilku miesiącach - myślę - znajdziemy sposób na to, żeby wygasić ten spór„.

„W najbliższym czasie - mam nadzieję - dogadamy się lepiej, niż do tej pory” - powiedział szef rządu. Dodał, że „w wielu aspektach już się dogadaliśmy, a za niektóre jesteśmy bardzo chwaleni”.

Jak zaznaczył, każdy kompromis wymaga ustępstw z obu stron. Premier zadeklarował, że rząd przedstawi propozycje tego, co może zrobić, nie naruszając reformy wymiaru sprawiedliwości.

W najbliższy poniedziałek w Brukseli ministrowie państw UE ds. europejskich kolejny raz będą zajmować się Polską. Nie będzie to jednak wysłuchanie, lecz informacja bieżąca. Komisja Europejska ma przedstawić ministrom najnowsze wydarzenia dotyczące praworządności i kwestii związanych z Sądem Najwyższym w Polsce. Możliwa będzie również dyskusja.

W czwartek w Brukseli wysoki urzędnik unijny powiedział dziennikarzom, że w grudniu możliwe jest zorganizowanie kolejnego wysłuchania Polski w ramach procedury art. 7 traktatu unijnego, która dotyczy praworządności. Można spodziewać się, że na spotkaniu poruszona zostanie kwestia decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie zastosowania środków tymczasowych wobec ustawy o Sądzie Najwyższym, a także sprawa wdrażania tej decyzji.

PAP, sek