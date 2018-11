Tygodnik „Sieci”: Prezent na stulecie Niepodległości

Już we wtorek ukaże się kolejne wydanie tygodnika „Sieci”, do którego dołączony zostanie wyjątkowy prezent – magnetyczna zakładka do książki z wizerunkami Ojców Niepodległości. Czytelnicy mogą spróbować zebrać całą, 6-częściową kolekcję lub wybrać jedną postać z kompletu zakładek magnetycznych prezentujących wybranych Ojców Niepodległości.

Wśród bohaterów prezentowanych na zakładkach są artyści, dyplomaci, żołnierze, politycy, działacze społeczni, którzy reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną czy religijną, urodzili się pod różnymi zaborami. Nie zawsze byli zgodni i nie we wszystkim wzorowo współdziałali, mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego nadrzędnego celu: Niepodległości.

Na wyjątkowych zakładkach zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego.

Wyjątkowy prezent w wydaniu dostępnym w sprzedaży od 13 listopada, w cenie tygodnika**.

Partnerem wydania jest Instytut Pamięci Narodowej.