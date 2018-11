Wystartował kanał TVP dla cudzoziemców

Do „wszystkich obcokrajowców, którzy interesują się Polską”, jest skierowany nowy anglojęzyczny kanał TVP Poland In. Dostępny w internecie kanał ma informować o Polsce i przybliżać polski punkt widzenia na sprawy międzynarodowe – informuje portal Money.pl.

Kanał został uruchomiony 11 listopada, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest przeznaczony dla zagranicznych odbiorców oraz przebywających w Polsce cudzoziemców. Nadawany będzie wyłącznie w języku angielskim.

Chcemy, by dzięki nam cudzoziemcy mogli odkryć wszystko to, co najciekawsze w naszym kraju, to z czego słyniemy, z czego jesteśmy dumni, ale i to, co nowe - mówi wiceprezes TVP Maciej Stanecki. - Chcemy pokazać Polskę, której najprawdopodobniej nie znają. Taką, jaka jest w rzeczywistości – dodaje.