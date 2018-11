Polsko-szkocka współpraca w e-administracji

Porozumienie w sprawie wymiany wiedzy i doświadczeń w cyfryzacji administracji publicznej przez małe i średnie firmy podpisały w poniedziałek Polska i Szkocja w ambasadzie RP w Paryżu

Porozumienie zostało podpisane przy okazji odbywającej się w Paryżu GovTech Summit - największej na świecie konferencji poświęconej cyfryzacji administracji publicznej. Biorą w niej udział małe i średnie firmy sektora, jak również przedstawiciele administracji krajów, głowy państw oraz inwestorzy.

Sygnatariusze dokumentu podkreślają, że jego celem jest stworzenie partnerstwa, opartego na wymianie wiedzy i wspólnym celu, jakim jest wprowadzenie rewolucji cyfrowej do sektora publicznego.

Naszą misją jest, by 150 mld zł, które wydajemy co roku na zamówienia publiczne, stało się silnikiem napędowym dla rozwoju małych firm z wielkimi pomysłami - powiedział premier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie opublikowanym z okazji podpisania umowy.

Porozumienie w imieniu Polski podpisała Justyna Orłowska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jednym z głównych celów pionierów nowoczesnej administracji jest dążenie do otwarcia rynku usług dla administracji dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez modernizację procesu zamówień publicznych i wymianę informacji między państwami w tym zakresie - podkreśliła Orłowska.

Jak powiedziała, Szkoci mają podobne do Polaków podejście do sektora GovTech, czyli innowacyjnych rozwiązań w zamówieniach publicznych, oraz zachęcają małe i średnie firmy do zabiegania o kontrakty na ich realizowanie. Dla Szkotów liczy się to, aby ktoś, kto ma innowacyjny pomysł, miał realną szansę na jego wdrożenie - wskazała. Dodała, że Polsce również zależy na tym, by autorzy innowacyjnych rozwiązań mieli szansę wdrożyć je w danym mieście czy ministerstwie.

Z ramienia władz Szkocji porozumienie sygnował szef rządowego programu z zakresu GovTech Alexander Holt.

Pionierskie programy GovTech z krajów takich jak Anglia, Szkocja, Finlandia czy Singapur pokazały, że współpraca administracji z innowatorami nie tylko przynosi korzyści obu stronom, ale przede wszystkim służy obywatelom. Dzielenie się doświadczeniami z dwóch różnych rynków z pewnością sprawi, że obie strony porozumienia zyskają jeszcze lepszą pozycję do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom, zarówno w Polsce, jak i w Szkocji - powiedział Holt.

Jak dodał, Szkocja była przekonana do podpisania umowy, gdy zobaczyła polskie pomysły rozwiązań w zakresie cyfryzacji administracji publicznej. Ostatecznie robimy to wszystko dla naszych obywateli - zaznaczył.

Ambasador RP we Francji Tomasz Młynarski wyraził nadzieję, że porozumienie będzie punktem startu dla współpracy między stronami. Przed administracją publiczną stoją poważne społeczne wyzwania, jak zdrowie, bezpieczeństwo i walka ze zorganizowaną przestępczością. (…)Rząd i program GovTech mają zoptymalizować warunki wdrażania rewolucji cyfrowej w Polsce - zaznaczył.

Podpisanie porozumienia zbiega się z ogłoszeniem startu kolejnej edycji programu GovTech Polska. W konkursie będą mogły wziąć udział firmy sektora ICT (ang. information and communications technology), które mają pomysły na innowacyjne rozwiązania w zakresie cyfryzacji administracji. Najlepsi otrzymają możliwość podpisania umowy z administracją na wdrożenie swojego projektu.

W trakcie podpisania porozumienia w Ambasadzie RP w Paryżu wyświetlono nagranie wideo, w którym premier Mateusz Morawiecki, zwracając z przekazem do uczestników uroczystości i konferencji, zapowiedział polską edycję konkursu GovTech.

Przez następne miesiące będziecie opracowywali rozwiązania, a autorzy najlepszych podpiszą kontrakty wdrożeniowe. Bo dla nas przede wszystkim liczą się pomysł i umiejętności. Cieszę się, że wstępujemy w nowe stulecie naszej historii jako członkowie społeczności Govtech - podkreślił premier.

PAP, mw