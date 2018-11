Od zera do bohatera, czyli o Kulczyku w Money.pl

Sebastian Kulczyk: kiedyś roznosił ojcu ulotki, dziś ma majątek wart 4,5 mld zł - tytułuje swój tekst portal. Tylko tym Money.pl wygrał dzisiaj polski internet

Kiedy zaczynał pomagać w rodzinnej firmie, po prostu roznosił ulotki. Dzisiaj jego majątek jest warty ok. 4,5 mld zł. Sebastian Kulczyk, inwestor, prezes Kulczyk Investments, w programie „Nino o biznesie” mówi o swoich początkach oraz o tym, w czym znajduje motywację - czytamy na portalu.

Zwrot jest intencjonalny, jego powtórzenie celowe, więc to nie lapsus językowy, a celowe kreowanie sukcesu a-la od pucybuta do milionera. Tylko po co?

Kulczyk w Money.pl / autor: Facebook

Cały wywiad

mw