Młodzież niemiecka nie chce być wszechniemiecka

Niemiecka wielka koalicja chadecji i socjaldemokracji nie przetrwa do końca przyszłego roku, powiedział w poniedziałek szef młodzieżówki SPD

Przyszły rok będzie pełen wyborów regionalnych i politycznych wydarzeń, które będą miały duże znaczenie. Trudno mi sobie wyobrazić, że będziemy się trzymać razem przez ten rok. Powinniśmy wykorzystać czas, aby się przygotować do przedterminowych wyborów - powiedział w radiu Deutschlandfunk Kevin Kuehnert. Dodał on, że zna bardzo niewiele osób, które uważają, iż kierowana przez Angelę Merkel koalicja przetrwa do końca kadencji Bundestagu, czyli do jesieni 2021 r.