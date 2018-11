USA w Japonii o sankcjach i handlu

Wiceprezydent USA Mike Pence i premier Japonii Shinzo Abe podczas spotkania we wtorek w Tokio podkreślili, że konieczne jest utrzymanie sankcji wobec reżimu w Korei Północnej. Pence wezwał też Japonię do zmniejszenia jej nadwyżki w handlu z USA.

„Od zbyt długiego czasu w handlu z Japonią utrzymuje się nierównowaga handlowa na niekorzyść Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie towary i usługi zbyt często napotykają bariery na drodze do uczciwej konkurencji na japońskich rynkach” - oświadczył Pence na wspólnej konferencji prasowej z Abem.

„Największą szansę na wolny, uczciwy i dwustronny handel zapewni dwustronna umowa handlowa” - dodał.

Amerykański prezydent Donald Trump wielokrotnie krytykował Japonię za jej nadwyżkę w handlu z USA; w jego ocenie władze w Tokio traktują Stany Zjednoczone niesprawiedliwie, eksportując miliony samochodów rocznie do krajów Ameryki Północnej i jednocześnie blokując import amerykańskich aut i produktów rolnych. Japonia twierdzi, że jej rynki na wyroby przemysłowe są otwarte, jednak - jak pisze Reuters - kraj ten chroni politycznie wrażliwy rynek produktów rolnych.

We wrześniu br. Trump i Abe zgodzili się rozpocząć negocjacje handlowe. Strona japońska podkreśla, że nie będzie to zakrojone na szeroką skalę porozumienie o wolnym handlu, jednak przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer zapowiadał, że będzie dążył do podpisania umowy o wolnym handlu, która wymagałaby zatwierdzenia przez Kongres.

„Potwierdziliśmy, że zamierzamy nadal rozwijać dwustronny handel i inwestycje z korzyścią dla obu stron zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Japonii i USA z września oraz działać na rzecz wolnego, otwartego i opartego na uczciwych zasadach rozwoju gospodarczego regionu Indo-Pacyfiku” - oświadczył Abe.

Politycy zapewnili ponadto, że będą nadal współpracować na rzecz denuklearyzacji Korei Północnej, utrzymując presję dyplomatyczną i gospodarczą na ten kraj.

Pence i Abe porozumieli się też w sprawie pogłębiania współpracy m.in. w dziedzinie energetyki i infrastruktury w regionie. Wiceprezydent USA wyraził również oczekiwanie, że Japonia zwiększy wydatki na swoją obronność.

We wtorek Pence opuści Japonię, by w zastępstwie Trumpa udać się na szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Singapurze oraz wziąć udział w szczycie Wspólnoty Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC) w Papui-Nowej Gwinei.

