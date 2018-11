Orange Polska ukarany przez UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) stwierdził, że Orange Polska wysyłał SMS-y marketingowe bez posiadania zgód klientów i nałożył na operatora kary pieniężne w łącznej wysokości 9,1 mln zł, podał UKE.

Prezes UKE stwierdził, że Orange Polska wykorzystywała automatyczne systemy wywołujące do celów marketingu bezpośredniego nie wykazując posiadania wymaganych w takim przypadku zgód abonentów lub użytkowników końcowych. W trakcie postępowania ustalono, że zostało wysłanych łącznie ponad 3,8 mln wiadomości SMS do klientów, z naruszeniem Prawa Telekomunikacyjnego. Na Orange Polska S.A. nałożono kary pieniężne w łącznej wysokości 9,1 mln zł - czytamy w komunikacie.

Postępowanie zostało zainicjowane skargą klienta Orange Polska, który otrzymał za pośrednictwem wiadomości SMS niezamówione informacje marketingowe, podano także.

Art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego stanowi zabezpieczenie abonentów i użytkowników końcowych przed ingerencją w ich prywatność przez niezamówione komunikaty. Przepis ten zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Orange Polska S.A. nie wykazała, że posiadała utrwalone zgody udzielone przez swoich abonentów i użytkowników końcowych na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym, przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Wysyłka ww. wiadomości SMS odbyła się zatem wbrew zakazowi wynikającemu z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, który nie został uchylony przez stosowne zgody osób, do których były wysyłane wiadomości SMS o charakterze marketingowym, wyjaśnia urząd.

Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę na okoliczność, iż bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony prywatności i związanych z tym praw abonentów i użytkowników końcowych w relacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Jednocześnie skala procederu była znaczna, gdyż objęła łącznie 3 820 185 numerów telefonów abonentów lub użytkowników końcowych” - czytamy dalej.

Prezes UKE ocenił natomiast pozytywnie podjęte przez Orange Polska działania zmierzające do zadośćuczynienia abonentom i użytkownikom końcowym za bezprawne rozesłanie do nich wiadomości SMS o charakterze marketingowym, poprzez przyznanie im specjalnych bonusów (pakietów danych). Prezes UKE wziął przy tym pod uwagę starania firmy mające na celu dotarcie do adresatów uprzednio wysłanych wiadomości SMS, a w szczególności fakt, że informacja o bonusie została zatytułowana jako „Ważna informacja dla klientów”, aby zapewnić jej odpowiednią zauważalność na stronie internetowej spółki. Opisana okoliczność została wzięta pod uwagę i miała wpływ na wysokość nałożonej kary.

Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ Orange Polska może odwołać się do sądu, wskazano także w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)SzSz