Uwalniamy polski potencjał… na Podkarpaciu

Przed nami trzecia edycja Kongresu 590. Perspektywy rozwoju krajowej gospodarki, polskie inwestycje zagraniczne czy wyzwania na rynku pracy to tylko niektóre z zagadnień, które zostaną poruszone podczas wydarzenia. Poznamy także laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W dniach 15-16 listopada G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe stanie się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli przedsiębiorstw, środowisk naukowych i politycznych.

To właśnie w podrzeszowskiej Jasionce w sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce - Kongres 590.

Panelom dyskusyjnym podzielonym na kilkanaście bloków tematycznych przyświecać będzie jedno hasło – „Uwalniamy polski potencjał”. To właśnie narodowy rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości będą głównymi tematami rozmów.

Już sama nazwa wydarzenia to nawiązanie do narodowego przemysłu i polskich produktów, które mają świadczyć o rosnącym potencjale naszego kraju. Podkarpackie to najlepsze miejsce do poruszania takich tematów, ponieważ nasz region jest coraz częściej kojarzony z szybkim rozwojem i kreowaniem innowacyjnych technologii. Podkarpackie również uwalnia swój potencjał – w oparciu o inteligentne specjalizacje, takie jak lotnictwo, motoryzację czy informatykę. To właśnie one w połączeniu z walorami przyrodniczymi stanowią nasze największe atuty i są motorem napędowym regionalnej gospodarki – przekonuje Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.