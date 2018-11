Zatrudnienie małżonka kosztem podatkowym

Osoby prowadzące własną firmę i zatrudniające w niej małżonka ubolewają najczęściej nad tym, iż wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi nie jest zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Od 2019 roku nadchodzi jednak przełom w tej kwestii. Sejm jest już na tak!

9 listopada Sejm zaakceptował Pakiet MŚP. Jest to szereg uproszczeń dla przedsiębiorców, które wchodzą w życie w większości w 2019 roku. Jednym z plusów ustawy jest zmiana, jeśli chodzi o kwestię wliczania wynagrodzenia współmałżonka w koszty uzyskania przychodu.

Ustawa przewiduje bowiem możliwość wliczania pracy małżonka do kosztów uzyskania przychodów w firmie. To bardzo korzystne dla właścicieli firm, którzy korzystają z pomocy małżonków. Z opcji tej skorzystają głównie małe firmy rodzinne, w których zatrudnienie żony czy męża jest wręcz na porządku dziennym. Jak twierdzą przedsiębiorcy, zatrudnienie małżonka w firmie, dzięki tym zmianom, może się w końcu zacząć opłacać!

Teraz wcale nie jest kolorowo

Jak jest teraz? Zatrudnienie w firmie żony czy męża jest sporym wyzwaniem dla właściciela. Po pierwsze, za osobę współpracującą zobowiązani jesteśmy opłacać pełne składki ZUS. Oznacza to, że jeśli my sami korzystamy np. z preferencyjnego ZUS-u, za małżonka co miesiąc płacimy ponad 1200 złotych. W przypadku nowych firm, które dopiero się rozkręcają, a nie są w stanie działać w pojedynkę, to spory, comiesięczny wydatek, którego nie da się przeskoczyć. Do tego dochodzi także brak możliwości wliczenia wynagrodzenia małżonka w koszty uzyskania przychodu, co dodatkowo obniża opłacalność takiego rozwiązania. Dla przedsiębiorców jest to niewygodne i nieco niezrozumiałe, zwłaszcza, że zatrudniony małżonek jest zobowiązany uiścić podatek od zarobionej kwoty.

Co więcej, brak możliwości wliczenia wynagrodzenia małżonka w koszty podatkowe dotyczy nie tylko stosunku pracy, ale i zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że zatrudniając żonę czy męża dorywczo, na podstawie umowy zlecenia, również nie możemy wliczyć wynagrodzenia z tego tytułu w koszty podatkowe.

W efekcie, patrząc przez pryzmat opłacalności, sporo przedsiębiorców unika zatrudniania małżonka w swojej firmie. Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z projektem zmian Pakietu MŚP, ma być bardziej optymistycznie. Podatnik zatrudniający małżonka we własnej firmie będzie traktowany na równi z podatnikiem, który zdecydował się na zatrudnienie osoby spoza członków najbliższej rodziny. Jak prognozuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zmiany te mogą przynieść nawet kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.