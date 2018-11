Nie będzie wieloletniej umowy na gaz z Rosją

Nie zamierzamy podpisać długoterminowego kontraktu na dostawy gazu ze wschodu – mówił w „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Od czasu wejścia do UE odnotowaliśmy 7 krotnie przerwy w dostawach gazu, które nie były sprowokowane przez nas ani z powodu płatności, ani z powodów technicznych ograniczeń. Po prostu Gazprom decydował, że gazu do nas nie wyśle – mówił Woźniak.

I jak dodał, mamy obowiązek minimalizować ryzyko i odsuwamy dostawców, którzy nie dają rękojmi dostawy ciągłej, nie mówiąc o tym, że koszty gazu rosyjskiego są dla nas wysokie.

Nikt nie wykopie infrastruktury, która istnieje - to znaczy gazociągu jamalskiego. On zostanie tam, gdzie jest. Natomiast nie zamierzamy podpisywać długoterminowego kontraktu ze stroną wschodnią. I zastępujemy te wolumeny, które importujemy ze wschodu dwoma portfelami. Jeden to jest portfel LNG, a drugi to portfel gazu sieciowego czyli kierujemy się w stronę szelfu norweskiego – mówił szef PGNiG.