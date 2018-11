Import rośnie szybciej niż eksport

Eksport towarów z Polski wzrósł we wrześniu br. o 0,3 proc. r/r do 17.683 mln euro, zaś import wzrósł o 5,4 proc. r/r do 18.132 mln euro - wynika z danych NBP.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 449 mln euro, a w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło +430 mln euro. .

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 76 mld zł, co oznacza wzrost o 0,7 mld zł, tj. o 1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. W omawianym okresie wzrosła sprzedaż samochodów ciężarowych, produktów rafinacji ropy naftowej oraz akumulatorów elektrycznych stosowanych w środkach transportu. Wartość importu towarów w porównaniu z wrześniem 2017 r. wzrosła o 4,5 mld zł, tj. o 6,2 proc. i osiągnęła poziom 78 mld zł. Do wzrostu importu przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie wartości dostaw paliw, w tym przede wszystkim ropy naftowej, żeliwa i stali oraz ciągników. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł - napisano w komentarzu banku centralnego.

Jak podał bank, przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,9 mld zł i w porównaniu do września 2017 r. wzrosły o 1,7 mld zł, tj. o 8,6 proc.. Wartość rozchodów wyniosła 13,5 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 5,1 proc.. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7,3 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4 mld zł), usług transportowych (2,2 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,1 mld zł).

NBP poinformował także, że we wrześniu w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 1,2 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł.

Na podst. ISBNews