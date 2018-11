Emigracja jest już passe

Ponad 90 proc. Polaków nie jest zainteresowanych wyjazdem do pracy za granicę - wynika z badań Work Service. Głównymi barierami Polaków przed emigracją są przywiązanie do rodziny i przyjaciół oraz atrakcyjna praca w miejscu zamieszkania.

W badaniu zwrócono uwagę, że rekordowo niska stopa bezrobocia i coraz lepsze warunki zatrudnienia w kraju wyraźne wpływają na ograniczenie planów migracyjnych Polaków.

Jak wynika z dziewiątej edycji raportu „Migracje Zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Work Service, jedynie 8,6 proc. aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy rozważa wyjazd do pracy za granicą. Jednocześnie 37,1 proc. z nich chciałoby wyjechać na 3 miesiące, a 19,2 proc. na stałe.

Po raz pierwszy w historii badań odsetek Polaków, którzy rozważają emigrację zarobkową, osiągnął jednocyfrową wartość. Z kolei niemal jedna piąta potencjalnych emigrantów chciałaby wyjechać na stałe. Jest to wynik o 4,5 pp. niższy niż w poprzedniej edycji naszego badania. To oznacza, że poza malejącą pulą osób myślących o wyjazdach za granicę, rośnie również udział tych, którzy planują takie działanie krótkoterminowo - podkreślił prezes zarządu Work Service Maciej Witucki w komentarzu do badania.