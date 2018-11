Niemcy już nie tak atrakcyjne dla polskich firm

Niemal 89 proc. polskich firm pozytywnie postrzega perspektywy rozwoju globalnego rynku handlowego, wynika z badania HSBC Navigator. Jest to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej wobec średniej światowej wynoszącej 78 proc.

Odsetek respondentów identyfikujących Niemcy jako kluczowy rynek ekspansji spadł do 18 proc. z 24 proc. w poprzednim badaniu (przeprowadzonym pod koniec 2017 r.).

W badaniu zapytano eksporterów o wpływ przepisów i regulacji na ich działalność.

Ponad jedna czwarta (26 proc.) respondentów uznała, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i związane z dostosowaniem się do niego koszty stanowią przeszkodę w działalności firm, a 48 proc. firm uważa, że umowy o wolnym handlu, które dotyczą ich sektora są pomocne w biznesie.

Wśród firm nie widać natomiast obaw o Brexit. Tylko 17 proc. respondentów twierdzi,że będzie miał on negatywny wpływ na ich działalność, natomiast aż 40 proc. oczekuje pozytywnego wpływu. Może to odzwierciedlać oczekiwanie, że Brexit stworzy szanse dla polskich przedsiębiorstw na zdobycie udziałów w rynku oraz że może przyczynić się do zmniejszenia niedoborów siły roboczej w Polsce poprzez ograniczenie odpływu pracowników do Wielkiej Brytanii - czytamy w materiale.