B. Marczuk wchodzi do zarządu PFR

Do zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wejdzie Bartosz Marczuk, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), który w zeszłym tygodniu zrezygnował ze stanowiska - informuje Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Od 19 listopada będzie wiceprezesem odpowiedzialnym za wdrożenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Program ma zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę, obok obowiązkowych składek ZUS.

Do zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju dołącza Pan Bartosz Marczuk. Jest to wzmocnienie naszej spółki w przededniu realizacji jednego z największych programów społecznych ostatnich lat czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jego wdrożenie to ogromne wyzwanie organizacyjne – przed PFR ustawodawca postawił zadanie zbudowania ewidencji wpłat dla ponad 11,5 miliona pracowników, systemu rozliczeń i dopłat oraz budowę portalu informacyjnego PPK. Nowy wiceprezes zarządu będzie nadzorował pion odpowiedzialny za te elementy programu. Jestem przekonany, że doświadczenie Pana Marczuka w zakresie znajomości systemu emerytalnego i realizacji dużych programów społecznych zaowocuje sprawnym uruchomieniem systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to jeden z najważniejszych projektów całego zespołu PFR na najbliższe lata - skomentował Paweł Borys, prezes PFR.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych Polski Fundusz Rozwoju będzie organizował wdrożenie programu PPK oraz będzie odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK oraz stworzy dla pracodawców i pracowników dedykowany portal internetowy.

Na portalu pracodawcy znajdą informacje o sposobie tworzenia, standardzie dokumentacji oraz instytucjach finansowych dopuszczonych do oferowania PPK. Portal informacyjny będzie prezentował także wyniki finansowe instytucji obsługujących PPK, dane o tym, ilu klientów obsługują, jakie zyski uzyskują dla swoich klientów oraz jakie opłaty pobierają.

Pod koniec października ustawę o PPK przyjął parlament. Dokument przekazano prezydentowi do podpisu. Zgodnie z głównymi założeniami ustawy od połowy przyszłego roku firmy, najpierw te największe, zatrudniające co najmniej 250 osób, a najpóźniej do stycznia 2021 r. do programu dołączą również mniejsze podmioty, będą co miesiąc odkładać od 2 proc. do 4 proc. pensji brutto pracownika na emeryturę. Pracodawca dorzuci pracownikowi od 1,5 proc. do 4 proc. pensji. Każdy, kto dołączy do programu otrzyma od państwa 250 zł tzw. opłaty powitalnej oraz dodatkowo co roku po 240 zł. Osoby zarabiające miesięcznie poniżej 2,5 tys. zł brutto zamiast 2 proc. odkładać będą 0,5 proc. PPK obejmują swoim zasięgiem 11,5 mln pracowników.

Marczuk odpowiadał m.in. za sprawy rodziny. Był współtwórcą Rządowego Programu Polityki Rodzinnej 2006-2007 i społecznym doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Marczuk jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Ekonomia Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, ukończył także podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego. Przed objęciem stanowiska wiceministra był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Wprost” (był nim od marca 2015 r.). Wcześniej pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”.