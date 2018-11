20 polskich miast z siecią 5G za kilka lat

Jeśli będziemy gotowi, to komercyjna sieć 5G może w 2022 r. ruszyć w kilku, kilkunastu, a nawet 20 polskich miastach wytypowanych przez UKE - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Technologia 5G jest na razie w fazie testów. W Polsce firmy Orange Polska i Huawei przeprowadziły pierwsze testy terenowe 5G w Gliwicach. Z kolei w Łodzi, na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej, ma jeszcze w tym roku ruszyć finansowany z budżetu państwa program pilotażowy 5G, który potrwa do 2020 r. i będzie kosztować ponad 8 mln zł.

W tej chwili nie wiadomo jeszcze, gdzie sieć 5G zafunkcjonuje komercyjnie najwcześniej. UKE wyodrębnił 20 największych miast w Polsce, w których są wskazane dostępne częstotliwości w zakresie 26 GHz i 3,4-3,8 GHz. Ustalamy porządek udostępniania określonych częstotliwości z wcześniej wymienionych pasm, biorąc pod uwagę możliwość ich szybkiego uporządkowania w poszczególnych miejscowościach i ułożenia w odpowiednie bloki, takie by to było atrakcyjne dla operatorów telekomunikacyjnych. Chciałbym byśmy, jeśli oczywiście będziemy gotowi, zrobić to w kilku, kilkunastu, a nawet we wszystkich 20 miastach na raz - powiedział Marek Zagórski. Chodzi o Koszalin, Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Opole, Lublin, Zieloną Górę, Gorzów Wlkp., Szczecin, Częstochowę, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Łódź, Gdańsk, Kraków, Katowice, Warszawę.

My te pasma udostępnimy, ale ktoś musi chcieć je zagospodarować. Oczywiście staramy się stymulować rozwój 5G, ale wiele zależy też od kosztów i potencjalnego popytu - mówił szef MC.