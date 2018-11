Inflacja w dół

W październiku 2018 r. ceny były wyższe o 1,8 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – poinformował GUS. W tym ceny towarów wzrosły o 1,8 proc., zaś ceny usług – o 1,5 proc.

To oznacza spadek inflacji w stosunku do września, kiedy to wyniosła ona 1,9 proc. To dobra wiadomość, bo mimo wysokiego wzrostu PKB, wynoszącego 5,1 proc., ceny spadają, a więc maleje ryzyko wzrostu stóp procentowych.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4 proc. (w tym towarów – o 0,5 proc., przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach usług).

MS