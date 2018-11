Za 2 lata będzie nowy system poboru opłat drogowych

Resorty cyfryzacji i infrastruktury zamierzają opracować i wprowadzić za dwadzieścia kilka miesięcy nowy system poboru opłat drogowych. W ich planach jest także włączenie do niego zarządzających płatnymi autostradami.

Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury dodał, że ma nadzieję, iż „dołączą do niego koncesjonariusze zarządzający autostradami A1, A2 i A4”.

Nowy system będzie wykorzystywany do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Zaproponujemy go koncesjonariuszom zarządzającym autostradami. Mam nadzieję, że przystąpią oni do tego systemu – mówił Adamczyk.