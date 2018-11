Sokal z BFG: Działam zgodnie z prawem

Nie chcę się odnosić do sprawy taśmy, na których nagrana jest rozmowa z Markiem Chrzanowskim przewodniczącym KNF i Leszkiem Czarneckim właścicielem Getin Holding. Mogę jedynie zapewnić, że wszystkie moje działania są zgodne z prawem polskim i unijnym – oświadczył podczas specjalnej konferencji prasowej Zdzisław Sokal prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), który jest przedstawicielem prezydenta w KNF.

Jak dodał jego wczorajsze spotkanie w godzinach wieczornych z prezydentem nie było niczym ekstraordynaryjnym.

Spotykamy się cyklicznie i było to spotkanie w normalnym trybie - stwierdził szef BFG.

Jednocześnie Sokal zaprzeczył jakoby był „plan Zdzisława” o którym mowa na stenogramach rozmowy, czyli przejęcia za symboliczną złotówkę banku Czarneckiego.

Nie będę się odnosił do sytuacji konkretnego banku i oceniał pracy audytora Deloitte, nie mogę wypowiadać się w tej materii, obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, do której jestem zobligowany prawnie – dodał Sokal.

Prezes BFG nie odniósł się również czy na dziś 45 mld zł depozytów złożonych w bankach Czarneckiego jest bezpieczne czy nie.

Na dziś nie widzę potrzeby użycia resolution. Jest to metoda postępowania z bankami zagrożonymi upadłością, w której – co do zasady – wyeliminowana jest pomoc publiczna, a skutki złego zarządzania bankiem ponoszą jego akcjonariusze i wierzyciele – powiedział Zdzisław Sokal prezes BFG.