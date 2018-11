Polski biznes mistrzem wzornictwa w UE

Udział sektorów polskiej gospodarki intensywnie korzystających ze wzornictwa w polskim PKB obecnie wynosi 14,9 proc., co stanowi równowartość 57 mld euro. Średnia unijna wynosi 13,4 proc., wynika z badań przeprowadzonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przygotowanych we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym.

Sektory polskiej gospodarki intensywnie korzystające ze wzornictwa obecnie dają zatrudnienie 1 845 000 osób. Daje to 11,8 proc. wszystkich pracowników na rynku, co stanowi taki sam wynik jak średnia Unii Europejskiej. Imponujący jest też udział tych branż w polskim PKB, który obecnie wynosi 14,9 proc., co stanowi równowartość 57 mld euro. To bardzo dobry wyniki na tle innych państw. Średnio w całej Unii udział takich sektorów w PKB wynosi 13,4 proc. - czytamy w komunikacie.