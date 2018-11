May: Odzyskamy kontrolę nad naszymi granicami

Brytyjska premier Theresa May zapewniła w środę w Izbie Gmin, że rząd podejmie decyzję o kolejnych krokach w sprawie negocjacji z UE, kierując się interesem narodowym. Jak oceniła, wstępne porozumienie realizuje wolę Brytyjczyków wyrażoną w referendum.

W trakcie cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi szefowa rządu wykluczyła także po raz kolejny przeprowadzenie drugiego referendum w sprawie Brexitu, zapewniając, że „Wielka Brytania opuści Unią Europejską 29 marca 2019 roku”.

Nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie wstępnego tekstu umowy wyjścia ze Wspólnoty rozpoczęło się o godz. 14 czasu lokalnego (15 czasu polskiego). May zapewniła, że po jego zakończeniu przekaże parlamentowi informację o podjętych decyzjach.

Media spekulowały jednak, że obrady rządu mogą przeciągać się o wiele godzin, a w razie wewnętrznego konfliktu może nawet dojść do rezygnacji niektórych z wspierających Brexit polityków, takich jak minister rozwoju międzynarodowego Penny Mordaunt, minister pracy i emerytur Esther McVey oraz liderka większości parlamentarnej Andrea Leadsom.

Według informacji PAP w razie osiągnięcia porozumienia w ramach rządu premier May jeszcze po południu lub wieczorem wygłosi oświadczenie na Downing Street, a później prawdopodobnie weźmie udział w konferencji prasowej. Taka aktywność szefowej rządu rozpocznie proces przekonywania opinii publicznej i podzielonego parlamentu do wypracowanego porozumienia.

Jednak jeszcze zanim szczegóły porozumienia zostały przekazane opinii publicznej, liderzy eurosceptycznej frakcji rządzącej Partii Konserwatywnej i północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów (DUP) skrytykowali pierwsze informacje dotyczące wstępnej wersji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Według doniesień medialnych zakłada ona, że w razie braku innego porozumienia w okresie przejściowym pomiędzy wyjściem Wielkiej Brytanii z UE a grudniem 2020 roku całe Zjednoczone Królestwo pozostałoby tymczasowo w unii celnej z UE, aby uniknąć powrotu twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Kompromis zakłada także zestaw przepisów odnoszących się jedynie do Irlandii Północnej, które wymagałyby jej większego zbliżenia z przepisami celnymi i zasadami wspólnego rynku UE niż w przypadku Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii).

Były minister spraw zagranicznych Boris Johnson, który jest jednym z przywódców zwolenników Brexitu, ocenił jednak, że takie rozwiązanie sprowadzałoby Wielką Brytanię do poziomu „wasala” Wspólnoty.

Zobowiązałoby to (rząd w Londynie) do przyjmowania przepisów z Brukseli, co do których nie będziemy mieli nic do powiedzenia - oświadczył.