Elektryczne autobusy ruszają w Polskę

Należące do samorządu Jaworzna tamtejsze Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przygotowuje przetarg na 20 nowych autobusów elektrycznych. Będą to wozy dwunastometrowe oraz krótsze - poinformował w środę prezes spółki Zbigniew Nosal.

Jaworzno było pierwszym miastem w Polsce, które w 2015 r. wprowadziło autobus elektryczny do stałej eksploatacji. Dziś na 60 używanych w mieście wozów, 23 to pojazdy elektryczne, a kolejny jest testowany. Do 2020 r. miasto zamierza kupić dalszych 20 elektrycznych autobusów, będzie też uczestniczyło w badaniach prototypów autonomicznych pojazdów transportu publicznego.

„Po uzyskaniu dofinansowania przez gminę Jaworzno jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej. Następnych 20 autobusów elektrycznych stanie się faktem do 2020 r.” - powiedział PAP w środę Nosal podczas uroczystości otwarcia pilotażowej stacji szybkiego ładowania i automatycznej wymiany baterii autobusowych w zajezdni jaworznickiego PKM.

„Będzie to jeden przetarg, natomiast z dwoma zadaniami, ponieważ będą zamawiane autobusy dwunastometrowe i autobusy krótsze. Oferenci będą mogli składać oferty na oba zadania lub na pojedynczo” - wskazał Nosal.

Obecnie 24 autobusy elektryczne jeżdżące w jaworznickim PKM to ok. 40 proc. całego taboru. Po planowanym do 2020 r. zakupie 20 kolejnych takich pojazdów autobusy elektryczne będą stanowiły 80 proc. jaworznickiej floty autobusowej.

Na ubiegłoroczny zakup 22 nowych autobusów elektrycznych i potrzebnej infrastruktury jaworznicki PKM zdobył dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, dotyczących subregionu centralnego woj. śląskiego (w ramach narzędzia tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT).

Z tego źródła do projektu „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii w mieście Jaworzno” o wartości 67,2 mln zł spółka dostała 41,4 mln zł dotacji.

Pod kątem obecnych planów Jaworzno wraz ze swoim przewoźnikiem przygotowały kolejny projekt: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” o wartości 48,8 mln zł, w tym 30,6 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (umowę o dofinansowanie podpisano w październiku ub. roku).

Prócz 20 autobusów elektrycznych spółka kupi m.in. 5 kolejnych stacji do ładowania poprzez pantograf oraz 10 ładowarek typu plug-in, które zamontowane będą w zajezdni.

W ostatnim czasie pierwsze nowe autobusy elektryczne zamówili też przy wsparciu unijnym inni przewoźnicy w konurbacji katowickiej. Trzy nowe pojazdy tego typu użytkuje już Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Na początku br. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach rozstrzygnęło przetarg na pięć autobusów elektrycznych przegubowych i pięć krótkich.

Pod koniec ub. roku zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w skład której wchodzi 41 samorządów regionu (bez Jaworzna), podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju porozumienie, na mocy którego - w razie uzyskania dofinansowania na poziomie 85 proc. lub więcej - kupi w perspektywie kilku lat nawet 300 autobusów elektrycznych.

Jednocześnie GZM przejął rolę regionalnego partnera NCBR w programie „Bezemisyjny Transport Publiczny” od jednego z tamtejszych organizatorów komunikacji miejskiej.

PAP/ as/