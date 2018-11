Dzięki PPK powstanie system oszczędności emerytalnych

Wierzę, że dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym, przy zaangażowaniu pracodawców, stworzymy powszechny system budujący oszczędności emerytalne pracowników - mówi czwartkowej „Rzeczpospolitej” prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Zapowiada też kampanię informacyjną dot. PPK.

Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) na początku października. Obecnie czeka ona na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. Program ma dotyczyć - według szacunków rządu - ok. 11,5 mln pracowników i zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia.

Paweł Borys podkreśla w wywiadzie dla „Rz”, że ustawa o PPK została bardzo dobrze przygotowana przez Ministerstwo Finansów i jest efektem wielomiesięcznych konsultacji z partnerami społecznymi - związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Jak mówi szef PFR, pomimo niskiego zaufania do systemu emerytalnego, dostrzega „rosnącą świadomość olbrzymich wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa i spadkiem przyszłych emerytur”.

Zaczyna przekładać się to na zrozumienie, że tylko wspólnie pracownicy i pracodawcy przy wsparciu Państwa mogą stworzyć rozwiązanie w postaci systemu gromadzenia dodatkowych, prywatnych środków na cele emerytalne, takiego jakim jest właśnie PPK - przekonuje Borys. Wierzę, że w tym przypadku nie sprawdzi się powiedzenie +mądry Polak po szkodzie+ i już teraz, dzięki szczególnie zaangażowaniu pracodawców, stworzymy powszechny system budujący oszczędności emerytalne pracowników na okres po aktywności zawodowej - podkreśla szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zauważa przy tym, że przed Polskim Funduszem Rozwoju jest teraz poważne wyzwanie - „przygotowanie wdrożenia tego systemu w niespełna trzy kwartały, podczas gdy w Wielkiej Brytanii zajęło to blisko trzy lata”.

Dlatego intensywnie pracujemy nad przygotowaniem systemu rozliczeń, kampanii informacyjnej oraz portalu poświęconego PPK - mówi Paweł Borys.

I dodaje, że PFR chce „dotrzeć do wszystkich pracodawców i pracowników z jak najszerszą informacją o zasadach tworzenia i korzyściach wynikających z uczestnictwa w tym programie”.

Pytany jak będzie wyglądała kampania informacyjna, zapowiada, że PFR chce jeszcze w tym roku, we współpracy z bankami i zakładami ubezpieczeń, przekazać pracodawcom „zestaw kluczowych informacji o PPK w postaci elektronicznej broszury”.

W drugim kwartale uruchomimy portal PPK oraz call center dla pracowników i pracodawców. Od stycznia poprzez media chcemy docierać przez kolejne ponad 2 lata do uczestników programu, czyli pracowników i pracodawców z kampanią informacyjną, wskazując na czym polega PPK i dlaczego warto uczestniczyć w tym programie - mówi Borys.

Według niego Polski Fundusz Rozwoju będzie przekazywał pracodawcom „wszystkie informacje na temat zasad tworzenia PPK”, co - jak podkreśla Borys - „sprowadzać się będzie głównie do wyboru instytucji finansowej, zawarciu umowy i zdefiniowaniu w systemie kadrowym wpłat na PPK”.

Pracowników będziemy przekonywać do posiadania prywatnych oszczędności emerytalnych i korzyściach wynikających z dopłat pracodawcy i Państwa oraz efektywnego inwestowania środków - mówi prezes PFR.

Zapewnia przy tym, że nie PFR nie będzie obiecywać „gruszek na wierzbie”.

Będziemy rzetelnie przekonywać, że warto oszczędzać, bo może to przynieść w okresie naszej pracy znaczący kapitał na emeryturze, podnosząc nasz standard życia. PPK to sposób na to, abyśmy za 20, czy 30 lat nie byli narodem biednych emerytów, z młodym pokoleniem obciążonym bardzo wysokimi podatkami finansującym niewydolny system emerytalny, czy opiekę zdrowotną, przy niskiej konsumpcji i braku bodźców rozwoju gospodarczego - przekonuje Borys. To realne zagrożenie. Nie uświadamiamy sobie jeszcze jak bardzo proces starzenia się polskiego społeczeństwa wpłynie na na gospodarkę, otoczenie społeczne, czy finanse publiczne. PPK nie rozwiąże oczywiście wszystkich problemów, ale będzie jednym z filarów przeciwdziałania negatywnym trendom - uważa szef PFR.

Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Gdy ktoś osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane. Jeżeli kwota ta będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie opodatkowana.

(PAP)