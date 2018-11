PO kontroluje ministerstwo finansów

Troje posłów PO weszło w czwartek rano z kontrolą poselską do Ministerstwa Finansów. „Rozpoczynamy kontrolę poselską w Ministerstwie Finansów w związku z działalnością Marka Chrzanowskiego i osób z nim powiązanych” - poinformował poseł PO Cezary Tomczyk.

W ministerstwie są posłowie: Cezary Tomczyk, Marta Golbik i Jarosław Urbaniak. Jak podało biuro prasowe PO, parlamentarzyści weszli do resortu „w celu zabezpieczenia dokumentów w związku z aferą KNF”.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział PAP, że chodzi o dokumenty „przede wszystkim dot. procesu legislacyjnego dot. zmiany ustawy o nadzorze bankowym”. Jak zaznaczył, „przepisy te, umożliwiające przejęcie banku +za złotówkę+ wprowadzono pod obrady Sejmu w ostatniej chwili po rekomendacji MF”.

Dlatego - mówił Grabiec - posłowie PO chcą poznać treść dokumentów wymienianych pomiędzy resortem finansów, KNF, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i „innymi podmiotami, biorącymi udział w sprawie”. Rzecznik PO dodał, że posłowie jego klubu szukają też „opinii prawnych, które rekomendowały takie sformułowanie przepisów”.

Pytany czy posłowie PO wejdą z kontrolą też do innych podmiotów, Grabiec powiedział, że działania w MF to „na razie pierwszy krok, który dot. ministerstwa jako źródła tych przepisów” i że w zależności od wyników będą podejmowane dalsze decyzje. Dodał, że Platforma poinformuje o efektach swoich działań, gdy kontrola zostanie zakończona.

We wtorek po południu Marek Chrzanowski złożył dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Premier Mateusz Morawiecki dymisję przyjął. Miało to związek z wtorkową publikacją „Gazety Wyborczej”, która napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł.

Także we wtorek prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że we wtorek rano polecił wszcząć śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. Podkreślił też, że od długiego czasu prokuratura „jest zainteresowana” działaniami niektórych podmiotów z grupy Getin.

W publikacji „GW” przytacza słowa Chrzanowskiego: „Między nami, to Zdzisław (Sokal - prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść za złotówkę, zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych. Czyli ten bank, który to przejmie. I to jest jego wizja rozwiązania sprawy i nas (resztę składu KNF) atakuje za każdą decyzję, którą podejmujemy pozytywną w stosunku do banku u prezydenta, u premiera. No, ja zrobię wszystko żeby doprowadzić do wyjaśnienia tej sytuacji, bo to nie jest postawa, jak pan widzi szczególnie zdrowa, tak?”. (PAP)