Elektromobilność - tylko na papierze

Wspieranie sprzedaży e-aut jako element walki ze smogiem ma taki sam wymiar, jak oferowanie darmowych lądowisk dla helikopterów jako element walki z korkami - twierdzi Jacek Pawlak, prezes Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe w rozmowie z Pulsem Biznesu

Polskie miasta przodują w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Większość samochodów jeżdżących po polskich drogach nie spełnia norm emisyjnych. Szef polskiego oddziału Toyoty - jednego z nielicznych producentów hybryd - uważa, że trzeba działać szybko. Tymczasem w praktyce jesteśmy skazani na silniki spalinowe jeszcze na długie lata…

Wystarczy zastanowić się, ile czasu zajmie wymiana kilkunastu milionów aut na elektryczne? Zważywszy na to, że dziś, czyli dwa lata po ogłoszeniu wizji miliona aut elektrycznych w Polsce, rocznie sprzedaje się niespełna 500 takich aut, to nie starczy nam wieku. I choć zgadzam się z tym, że to prąd jest przyszłością transportu, to z pewnością nie teraz, nie w Polsce i nie z obecnie dostępną technologią - uważa Pawlak.