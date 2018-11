Kongres 590: Prezydent podpisze ustawę o PPK

W poniedziałek podpiszę ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych - zapowiedział w czwartek w Jasionce prezydent Andrzej Duda. Według prezydenta PPK - oprócz dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego dla obywatela - stworzą nowe koło zamachowe dla polskiej gospodarki.

W wywiadzie dla TVP Info udzielonym w trakcie 3. edycji Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa Andrzej Duda podkreślił, że wydarzenie to jest dla niego m.in. „okazją do spotkania się ze średnim i dosyć dużym polskim biznesem” i do wysłuchania, co ma do powiedzenia.

Jak na razie miałem spotkanie z +orłami polskiego biznesu+ - ze średniej wielkości i dosyć dużymi firmami prywatnymi, nie spółkami skarbu państwa - i słyszałem wiele dobrego ; mówią, że się bardzo dobrze im firmy rozwijają, że mają wzrost zatrudnienia, że mają świetne wyniki finansowe, że firma z roku na rok zyskuje, rozwija się, że generalnie oceniają sytuację w kraju jako co najmniej dobrą, jak nie bardzo dobrą - relacjonował prezydent.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że tego typu nastroje przedsiębiorców uda się „utrzymać przez najbliższe lata”.

Prezydent Duda mówił też, że w czasie rozmów poruszył również kwestię ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która - jak zaznaczył - znajduje się obecnie na jego biurku i w poniedziałek upływa termin podjęcia decyzji w sprawie jej dalszych losów.

Generalnie mogę powiedzieć tak: zapytałem przedsiębiorców, jak oceniają tą ustawę i ten pomysł, powiedzieli, że oceniają go bardzo wysoko; ja też uważam, że ustawa powinna zostać podpisana i zostanie podpisana w poniedziałek, kiedy tylko wrócę do Warszawy - oświadczył prezydent. Myślę, że jest to nowa szansa dla polskiej gospodarki, że będzie to nowy zastrzyk kapitałowy, który będzie także - jak podkreślają przedsiębiorcy - stanowił takie dodatkowe koło zamachowe dla polskiej gospodarki, poza głównym celem oczywiście, jakim jest stworzenie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego dla zwykłego obywatela - dodał.

Uchwalona na początku października przez Sejm ustawa o PPK zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. Program ma dotyczyć - według szacunków rządu - ok. 11,5 mln pracowników i zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia.

Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Gdy ktoś osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane. Jeżeli kwota ta będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie opodatkowana.

SzSz (PAP)