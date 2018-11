Kongres 590: Wsparcie dla firm z Polski wschodniej

Ponad 108 mln zł otrzyma sześć platform startowych na rozwój start-upów w Polsce wschodniej. Ze wsparcia skorzysta ok. 200 firm. Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Polska Wschodnia.

O rozpoczęciu projektu „Platformy startowe” poinformowała w czwartek na konferencji prasowej podczas Kongresu 590 minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Zdaniem minister platformy startowe to jest szkoła przedsiębiorczości w wersji 4.0.

To miejsce, do którego mogą przychodzić młode osoby, które mają pomysły na rozwiązanie problemu globalnego, wychodzącego poza Podkarpacie, poza Polskę w ogóle. W tym miejscu mogą ten projekt dopracować, spotykają się z ludźmi z branży, z ludźmi którzy mogą powiedzieć, +tak ten projekt ma szansę+ lub powiedzieć +zajmij się czymś innym+. To też cenna wiedza - dodała.